Шольц: було б добре, якби війна в Україні закінчилася

Західні країни у найближчій перспективі планують обговорити питання гарантій безпеки для України. Про це повідомив канцлер Німеччини Олаф Шольц в інтерв’ю медіагрупі Funke, яке оприлюднили в середу, 22 січня.

📢 «По-перше, було б добре, якби війна в Україні закінчилася. Але навіть тоді ми все одно повинні були б забезпечити безпечне майбутнє України. Далі мова піде про гарантії безпеки», – заявив Шольц.

Канцлер також підкреслив, що однією з ключових тем стане збереження сильної української армії, яку, за його словами, союзники разом допомагатимуть оснащувати.

📢 «Найближчим часом ми обговоримо це з нашими союзниками. Проте наразі такі спекуляції заборонені. Адже через голови українського народу нічого не вирішується. І до миру нам ще далеко», – наголосив глава німецького уряду.

☝️ Нагадаємо, шостий президент України Володимир Зеленський раніше зазначав, що для забезпечення безпеки країни необхідно залучити не менше ніж 200 тисяч європейських миротворців. Цей контингент є лише частиною комплексу заходів гарантування безпеки, які розглядає Київ.

Крім того, Зеленський повідомляв, що Україна вже веде переговори з міжнародними партнерами щодо відправки миротворчих сил. У той же час українська влада наполягає на тому, що будь-які гарантії безпеки мають враховувати участь Сполучених Штатів.

📌 Також раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц у своїй новорічній промові наголосив на важливості допомоги Україні в її боротьбі проти російської агресії та підтвердив, що Німеччина продовжуватиме підтримку України.