За перше півріччя 2025 року торгівельний дефіцит України – $18 млрд

У першому півріччі 2025 року імпорт і експорт товарів в Україні демонструють значний дисбаланс. За даними Державної служби статистики, за період з січня по червень обсяги імпорту склали $38,3 млрд, тоді як експорт – $20 млрд. Відповідно, загальний зовнішньоторговельний обіг сягнув $58,3 млрд.

☝️ Оподаткований імпорт склав $28,9 млрд, що становить 76% від загального обсягу ввезення. Податкове навантаження за імпортовані товари оцінено у $0,52 за кілограм.

📦 Найбільші обсяги імпорту надходили з таких країн:

Китай – на $8,2 млрд;

– на $8,2 млрд; Польща – $3,5 млрд;

– $3,5 млрд; Німеччина – $3,2 млрд.

Водночас найбільше експортували до:

Польщі – на $2,4 млрд;

– на $2,4 млрд; Туреччини – $1,7 млрд;

– $1,7 млрд; Італії – $1,2 млрд.

У структурі імпорту переважають:

машини, обладнання та транспорт;

продукція хімічної промисловості;

паливно-енергетичні товари.

🔍 Ці три категорії охоплюють 68% загального імпорту. Від їх митного оформлення до бюджету надійшло понад 229 млрд грн.

Що стосується експорту, то найбільші позиції займали:

продовольчі товари – на понад $11 млрд ;

– на понад ; метали – $2,3 млрд;

– $2,3 млрд; машинобудівна продукція – $1,9 млрд.

📉 Попри обсяги, вивізне мито, стягнуте під час оформлення експорту, склало лише 137,6 млн грн.

👉 Нагадаємо, з початку 2025 року Україна активно нарощує імпорт електромашин, пального та обладнання.

📌 Також раніше було повідомлено, що Європейська комісія активізувала перемовини з державами-членами ЄС щодо фінансування України, у бюджеті якої бракує до 19 мільярдів доларів на 2025 рік.