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За перше півріччя 2025 року торгівельний дефіцит України – $18 млрд

Денис Молотов
Денис Молотов
За перше півріччя 2025 року торгівельний дефіцит України - $18 млрд

У першому півріччі 2025 року імпорт і експорт товарів в Україні демонструють значний дисбаланс. За даними Державної служби статистики, за період з січня по червень обсяги імпорту склали $38,3 млрд, тоді як експорт – $20 млрд. Відповідно, загальний зовнішньоторговельний обіг сягнув $58,3 млрд.

☝️ Оподаткований імпорт склав $28,9 млрд, що становить 76% від загального обсягу ввезення. Податкове навантаження за імпортовані товари оцінено у $0,52 за кілограм.

📦 Найбільші обсяги імпорту надходили з таких країн:
  • Китай – на $8,2 млрд;
  • Польща – $3,5 млрд;
  • Німеччина – $3,2 млрд.
Водночас найбільше експортували до:
  • Польщі – на $2,4 млрд;
  • Туреччини – $1,7 млрд;
  • Італії – $1,2 млрд.
У структурі імпорту переважають:
  • машини, обладнання та транспорт;
  • продукція хімічної промисловості;
  • паливно-енергетичні товари.

🔍 Ці три категорії охоплюють 68% загального імпорту. Від їх митного оформлення до бюджету надійшло понад 229 млрд грн.

Що стосується експорту, то найбільші позиції займали:
  • продовольчі товари – на понад $11 млрд;
  • метали – $2,3 млрд;
  • машинобудівна продукція – $1,9 млрд.

📉 Попри обсяги, вивізне мито, стягнуте під час оформлення експорту, склало лише 137,6 млн грн.

👉 Нагадаємо, з початку 2025 року Україна активно нарощує імпорт електромашин, пального та обладнання.

📌 Також раніше було повідомлено, що Європейська комісія активізувала перемовини з державами-членами ЄС щодо фінансування України, у бюджеті якої бракує до 19 мільярдів доларів на 2025 рік.

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