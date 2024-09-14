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З російського полону вдалось повернути 103 українця

Денис Молотов
Денис Молотов
З російського полону вдалось повернути 103 українця

В суботу, 14 вересня, відбувся черговий обмін полоненими між Україною та росією. Завдяки цьому, Україна змогла повернути з російського полону додому 103 своїх захисників. Про це повідомив шостий президент України Володимир Зеленський на своєму Telegram-каналі та у Facebook.

📢 «Наші – вдома. Ще 103 воїнів вдалося повернути в Україну з російського полону. 82 рядових та сержантів. 21 офіцера. Захисників Київщини, Донеччини, Маріуполя та Азовсталі, Луганщини, Запоріжжя, Харківщини. Воїнів ЗСУ, Національної гвардії України, прикордонників, поліцейських», – підкреслив президент.

Володимир Зеленський також висловив подяку команді, яка займається питаннями обмінів, зазначивши, що це ще одна важлива перемога для країни.

👉 Нагадаємо, раніше вже відбувся ще один обмін полоненими, в результаті якого до України з російського полону повернулися 49 полонених українців. Серед них були воїни Збройних мил України, бійці Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, а також цивільні люди.

📌 Крім того, під час 56-го обміну військовополоненими, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україну вдалося повернути 23 жінки.

📌 Також раніше було повідомлено, що народний депутат України Микола Княжицький заявив про надзвичайно складну, катастрофічну, демографічну ситуацію в Україні. За його словами, українці масово подають заяви про відмову від громадянства.

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