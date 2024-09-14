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Українці масово відмовляються від громадянства – нардеп

Денис Молотов
Денис Молотов
Українці масово відмовляються від громадянства – нардеп

Народний депутат України Микола Княжицький заявив про надзвичайно складну, катастрофічну, демографічну ситуацію в Україні. За його словами, українці масово подають заяви про відмову від громадянства. Про це він повідомив під час виступу на програмі «Говорить великий Львів».

📢 «Ми маємо катастрофу, тому що спочатку ми робили дуже багато помилок, коли цим людям не надавали консульських послуг, зараз навпаки нібито намагаємось надати і є на це причина», – сказав Княжицький. – «А тому вже лежать сотні тисяч заяв про відмову від українського громадянства».

Він додав, що частина українців, які давно проживають за кордоном та мають по два паспорти, відмовляються від українських документів. Також є багато тих, хто виїхав після початку повномасштабної війни і не планує повертатися. Останні, розпродають залишки свого майна в Україні та не планують повертатись у майбутньому.

Нагадаємо, що шостий президент України Володимир Зеленський 19 серпня оголосив про створення інституту, який повинен підтримувати єдність українців за кордоном та протидіяти російській пропаганді.

Також про жахливу та страшну демографічну ситуацію в України повідомили у Сполучені Штати Америки. Згідно зі звітом Центрального розвідувального управління США (ЦРУ), рівень смертності в Україні становить 18,6 на 1000 людей. Це є найвищим показником у Світі. За рівнем народжуваності Україна посідає останнє місце у Світі – лише шість народжених на тисячу людей.

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