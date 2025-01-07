Середа, 8 Січня, 2025
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З Пентагону звільнилась відповідальна за військову підтримку України

Денис Молотов
Денис Молотов
З Пентагону звільнилась відповідальна за військову підтримку України

Заступниця помічника міністра оборони США з питань росії, України та Євразії Лора Купер, яка відігравала ключову роль у забезпеченні військової підтримки України, залишила свою посаду на початку 2025 року. Про це повідомляє Politico.

Купер, яка присвятила роботі в Міністерстві оборони США понад два десятиліття, активно займалася координацією масштабних поставок військової допомоги для України. Відбувалось це регулярно з моменту початку повномасштабного вторгнення росії у 2022 році. Міністерство оборони США не повідомило, чому Купер пішла.

Упродовж своєї роботи на цій посаді вона змогла налагодити міцні робочі стосунки з українськими посадовцями. В Києві її називали «чесним посередником у переговорах», зазначає Politico.

Наразі виконання обов’язків Купер тимчасово покладено на Стівена Шлейна, який очолює Офіс з питань безперервності оборони та забезпечення місій. Цей підрозділ відповідає за стабільну роботу адміністрації США навіть у кризових умовах.

☝️ Нагадаємо, що раніше повідомлялося про плани генерал-лейтенанта у відставці Кіта Келлогга, який має стати спеціальним представником Дональда Трампа з питань України та росії, здійснити візит до Києва на початку січня. Втім, цей візит було скасовано.

👉 Також раніше було повідомлено, що Чинний президент США Джо Байден розглядає можливість запровадження масштабних санкцій, які мають на меті значно посилити тиск на росію. Санкції планують спрямувати на так званий «тіньовий флот» – групу суден, які використовуються для обходу обмежень.

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