Байден планує нові санкції проти енергетичного сектору росії

Чинний президент США Джо Байден розглядає можливість запровадження масштабних санкцій, які мають на меті значно посилити тиск на росію. Як повідомляє The Washington Post із посиланням на власні джерела, нові обмеження можуть вдарити по енергетичному сектору країни-агресора.

Санкції планують спрямувати на так званий «тіньовий флот» – групу суден, які використовуються для обходу обмежень, а також на російських експортерів нафти, які до цього часу уникали санкцій. Також обговорюється можливість відкликання ліцензії, що дозволяє фінансовим установам обробляти транзакції, пов’язані з енергоносіями з росії.

Такі заходи, як зазначають аналітики, можуть стати ключовим інструментом для посилення позицій новообраного президента США Дональда Трампа у переговорах із російським диктатором путіним щодо припинення війни росії проти України.

«Раніше адміністрація уникала жорстких санкцій проти енергетичного сектору через побоювання щодо зростання цін на паливо та посилення інфляції. Але зараз, після виборів і стабілізації інфляції, час для рішучих дій настав», – зазначають аналітики.

Високопосадовець адміністрації Байдена у коментарі ЗМІ зазначив, що нові санкції мають забезпечити Україні найкращі умови для оборони та ведення переговорів про мир на справедливих умовах.

Експорт енергоносіїв залишається критично важливим для російської економіки. За оцінками S&P Global, минулого року росія отримала близько 100 мільярдів доларів доходу від продажу енергоресурсів.

Тим часом 12 країн, які входять до формату Нордично-Балтійської вісімки “плюс”, домовилися посилити моніторинг суден, пов’язаних із “тіньовим флотом” росії. Це рішення спрямоване на ускладнення спроб росії обійти вже існуючі та майбутні санкції.

☝️ Нагадаємо, раніше було повідомлено, що влада США розглядає можливість запровадження додаткових санкцій проти так званого “тіньового флоту” рф і не виключає санкцій проти китайських банків. Про це міністерка фінансів США Джанет Єллен заявила агентству Reuters