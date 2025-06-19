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Винагорода за новації: Міноборони просуває зміни до законодавства

Денис Молотов
Денис Молотов
Винагорода за новації: Міноборони просуває зміни до законодавства

Міністерство оборони України ініціює впровадження винагород за інновації в армії, які передбачатимуть грошові виплати військовослужбовцям за реалізовані технологічні розробки. Як повідомили у відомстві 18 червня, вже підготовлено відповідний проєкт постанови Кабінету Міністрів.

Згідно з поясненням Міноборони, запропонований механізм має стати справедливим інструментом визнання досягнень військових-винахідників. А також стимулом до подальших творчих і науково-дослідницьких ініціатив у сфері оборонних технологій.

📢 «В умовах війни, технологічного змагання з ворогом ми маємо не лише швидко створювати інноваційні рішення для фронту, а й захищати їх. Саме тому Міністерство оборони розбудовує систему захисту прав інтелектуальної власності», — наголосив заступник міністра оборони Валерій Чуркін.

☝️ За його словами, мова йде не лише про юридичне закріплення авторських прав, а й про формування культури поваги до інтелектуального продукту серед військових та у структурах оборонного сектору.

З метою впровадження сучасного підходу до управління правами на інтелектуальну власність у структурі міністерства створено спеціалізоване Управління з питань інтелектуальної власності.

Крім того, Міноборони виступило ініціатором двох законопроєктів, які вже отримали підтримку Верховної Ради у першому читанні. Вони передбачають внесення змін до Цивільного кодексу України. Зокрема, щодо розподілу майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності, створені військовослужбовцями, а також врегулювання правовідносин у сфері їх використання.

📢 «Запропоновані зміни стануть основою для побудови цілісної системи управління інтелектуальною власністю в оборонному відомстві. Перспективні розробки, створені за кошти державного бюджету, належатимуть державі, а їхні автори отримуватимуть справедливу винагороду», — наголосили в Міноборони.

Винагорода за новації: Міноборони просуває зміни до законодавства

Раніше відомство повідомляло про допуск до експлуатації в ЗСУ дистанційно керованого бойового модуля ШАБЛЯ МК19(М).

☝️ Також нагадаємо, що Верховна Рада у середу, 4 червня, ухвалила у другому читанні законопроєкт №11495, який передбачає грошову компенсацію за невикористану відпустку військовослужбовцям.

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