Рада ухвалила закон про компенсації військовим за невикористані відпустки

Верховна Рада у середу, 4 червня, ухвалила у другому читанні законопроєкт №11495, який передбачає грошову компенсацію за невикористану відпустку військовослужбовцям. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

📊 Законопроєкт підтримали 311 народних депутатів.

☝️Відповідно до документа, відтепер усі військові, які звільняються під час дії воєнного стану, мають право на компенсацію за невикористані дні щорічної основної, додаткової, а також соціальної відпустки.

У пояснювальній записці до закону уточнюється, що грошова компенсація надається за відпустки, не використані під час проходження служби в особливий період. Зокрема, за щорічну основну, додаткову, відпустку для батьків дітей з інвалідністю. А також за відпустку згідно зі статтею 16-2 Закону України «Про відпустки».

📅 Компенсація має виплачуватись у рік звільнення військовослужбовця зі служби.

У разі загибелі або смерті військового, грошова компенсація за невикористані відпустки виплачується особам, зазначеним у його особистому розпорядженні на випадок полону. Якщо такого розпорядження немає, виплата здійснюється відповідно до пункту 6 статті 9 Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей» у порядку, який визначає Кабінет Міністрів. Якщо й таких осіб не виявиться — кошти включають до складу спадщини.

📢 «Це крок до справедливості! Якщо людина не мала змоги скористатись своїм правом на відпочинок через війну — держава має це компенсувати», — наголосив Олексій Гончаренко.

📌 Імплементація закону забезпечить реалізацію права на компенсацію усіх видів відпусток, що не були надані у зв’язку з особливим періодом. Вказано, що термін включатиме й той, що починається з моменту оголошення мобілізації.

☝️ Нагадаємо, що раніше Кабмін ухвалив зміни до двох постанов. За ними передбачено додаткові виплати військовослужбовцям, які беруть участь у бойових діях на території Курської області рф.

👉 Також відомо, що 3 червня Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №12406, яким передбачається встановлення кримінальної відповідальності за порушення та обхід економічних санкцій.