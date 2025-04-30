Викрито організаторів переправлення чоловіків з України

Правоохоронці Київщини оголосили підозру двом чоловікам, яких викрили на організації нелегального переправлення військовозобов’язаних за кордон. Фігуранти організували за велику грошову винагороду можливість втечі з України шляхом незаконного перетину кордону. Про це в середу, 30 квітня, повідомила пресслужба Київської обласної прокуратури.

Один із фігурантів — військовослужбовець, який наразі перебуває на реабілітації.

Слідство встановило, що 44-річний мешканець Київської області організував незаконну схему вивезення чоловіків призовного віку з території України. У свою діяльність він залучив військовослужбовця, який проходить реабілітацію після служби.

📌 За інформацією прокуратури, щоб уникнути перевірок на блокпостах, «клієнтів» перевозили на автомобілі з камуфляжним маркуванням, імітуючи військовий транспорт. Пунктом відправлення був Київ, а кінцевими пунктами — прикордонні села у Вінницькій та Чернівецькій областях.

📢 «Після прибуття до прикордонної зони чоловіки отримували інструкції від організаторів, як безперешкодно перетнути державний кордон України в обхід офіційних пунктів пропуску», – повідомили у прокуратурі.

За один «кейс» із вивезенням за межі України організатори брали $14 500. Під час передачі готівки правоохоронці затримали обох чоловіків. Суд вже обрав їм запобіжний захід — тримання під вартою.

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☝️ Нагадаємо, раніше було повідомлено, що в ніч на 12 квітня двоє українців спробували втекти з України шляхом незаконного перетину кордону з Молдовою. Чоловіки намагались переплисти річку Дністер на надувних тюбінгах. Порушників затримали військовослужбовці Могилів-Подільського прикордонного загону.