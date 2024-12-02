Викрито працівника ТЦК та лікаря: допомогали чоловікам втекти з України

У столиці правоохоронці викрили лікаря та посадовця військкомату (ТЦК та СП), які організували схему уникнення чоловіків від мобілізації. Вартість їхніх “послуг” становила від 6 000 до 12 000 доларів США за кожного військовозобов’язаного. Про це у понеділок, 2 грудня, повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

Як з’ясували слідчі, колишній співробітник одного з київських військкоматів створив злочинну схему, яка сприяла переправленню військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон, залучивши до неї чинного посадовця РТЦК та лікаря міської лікарні.

Медпрацівник забезпечував фіктивні медичні документи, а представник районного ТЦК сприяв «успішному» проходженню військово-лікарської комісії. У результаті військовозобов’язані чоловіки отримували можливість втекти з України, перетнувши державний кордон на «законній» підставі документів з ознаками фальсифікації.

Слідством задокументовано чотири випадки використання цієї схеми та отримання чоловікам цих «послуг».

Один з військовозобов’язаних чоловіків із довідкою ВЛК та тимчасовим посвідченням, яке містило дані про його виключення з військового обліку, зміг безперешкодно виїхати за кордон.

Наразі всім трьом фігурантам справи повідомлено про підозру. Суд обрав їм запобіжні заходи, що відповідають тяжкості інкримінованих злочинів.

📌 Нагадаємо, подібний випадок було виявлено на Закарпатті, де місцевий правоохоронець допомагав чоловікам втекти з України шляхом нелегального перетину державного кордону за винагороду в розмірі 10 000 доларів США.

📌 У Закарпатській області правоохоронці викрили начальника районного ТЦК та СП разом із заступником командира однієї з бригад тероборони, які організували незаконний «бізнес» для військовозобов’язаних, охочих уникнути мобілізації.

📌 Також у Дніпрі слідчі розкрили схему заробітку на людях, які мають бажання уникнути мобілізації. «Заробіток» організував один із посадовців Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).