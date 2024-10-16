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КРИМІНАЛ

Посадовець ТЦК заробляв на чоловіках, які уникають мобілізації

Денис Молотов
Денис Молотов
Посадовець ТЦК заробляв на чоловіках, які уникають мобілізації

У Дніпрі слідчі розкрили схему заробітку на людях, які мають бажання уникнути мобілізації. «Заробіток» організував один із посадовців Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Про це повідомила пресслужба поліції Дніпропетровщини 16 жовтня.

За інформацією правоохоронців, керівник одного з відділів ТЦК разом із 39-річним спільником організували виготовлення фіктивних довідок від військово-лікарської комісії, на основі яких військовозобов’язаним видавали тимчасові посвідчення з позначкою про непридатність до військової служби.

Під час проведених обшуків у фігуранта було вилучено близько 33 тисяч доларів у різних валютах, мобільні телефони, банківські картки, а також фіктивні медичні довідки та виписки з історії хвороб за період з 2022 по 2024 роки. Окрім цього, правоохоронці вилучили флеш-накопичувачі з особистими даними військовозобов’язаних та їхніми діагнозами, а також автомобіль Toyota Land Cruiser Prado, що належав організатору схеми.

Посадовця підозрюють у скоєнні злочину за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою). Його спільника також звинувачують у скоєнні злочину за ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Обидва підозрювані можуть понести кримінальну відповідальність за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Окрім цього, під час розслідування перевірятимуть причетність інших посадовців обласної військово-лікарської комісії до цієї злочинної схеми.

Посадовець ТЦК заробляв на чоловіках, які уникають мобілізації Посадовець ТЦК заробляв на чоловіках, які уникають мобілізації

☝️ Нагадаємо, в Одеській області нещодавно правоохоронці ліквідували канал переправлення чоловіків за кордон.

📌 Відомо, що щонайменше 40 людей загинули під час спроб незаконно перетнути державний кордон, більшість випадків сталася на річках.

📌 Також сьогодні повідомлялось, що у селі Великі Ком’яти, що на Закарпатті, відбувся черговий конфлікт за участю співробітників Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Як повідомляє журналіст Віталій Глагола у своєму телеграм-каналі, місцеві мешканки (розлючені жінки) відчайдушно напали на мікроавтобус (бусик), у якому перебували військові, і почали закидати його камінням.

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