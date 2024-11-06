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КРИМІНАЛ

Начальник ТЦК та заступник комбрига на Закарпатті «заробляли» на чоловіках, що прагнули втекти з України

Денис Молотов
Денис Молотов
Начальник ТЦК та заступник комбрига на Закарпатті «заробляли» на чоловіках, що прагнули втекти з України

У Закарпатській області правоохоронці викрили начальника районного ТЦК та СП разом із заступником командира однієї з бригад тероборони, які організували незаконний «бізнес» для військовозобов’язаних, охочих уникнути мобілізації. Про це повідомила Служба безпеки України та Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону в середу, 6 листопада.

Як зазначено в розслідуванні, обидва посадовці діяли окремо, однак використовували схожі методи та «схеми». Зокрема, за хабарі вони забезпечували «клієнтів» фальшивими документами, що підтверджували наявність важких хвороб і дозволяли уникнути призову.

📢 «Посадовці забезпечували потенційних призовників фіктивними медичними висновками ВЛК про наявність тяжких захворювань. Надалі чоловіки використовували підробку для зняття з військового обліку та могли незаконно виїхати за межі України», – йдеться у повідомленні СБУ.

За інформацією слідства, вартість таких послуг начальника ТЦК сягала від 4 тисяч доларів США за «клієнта».

Обом посадовцям висунуто підозри за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 368 (отримання неправомірної вигоди) та ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом).

Наразі триває слідство, і обвинуваченим загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

☝️ Нагадаємо, нещодавно на Закарпатті викрили ще одну схему, за якою чоловіки намагалися втекти з України шляхом нелегального перетину державного кордону. Їх підсаджували на ходу до потягу, що прямував за кордон.

📌 Також раніше повідомлялось, що у Львові Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону повідомила про затримання посадовця районного територіального центру комплектування (ТЦК) за підозрою у наданні хабаря колезі.

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