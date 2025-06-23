Види тросів за конструкцією: що означає 6×19, 7×7 та інші позначення

При виборі сталевого троса не завжди достатньо орієнтуватися лише на діаметр чи матеріал. Одним із головних параметрів, який впливає на міцність, гнучкість і довговічність виробу, є його конструкція, що позначається формулою типу 6×19, 7×7, 6×36 тощо. Це — не просто цифри, а ключ до розуміння того, як трос поводитиметься під навантаженням, у русі чи у статичному стані.
У цій статті розберемося, що криється за цими позначеннями, як вони впливають на характеристики троса, і як правильно підібрати конструкцію під ваші задачі.
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Що означають позначення 6×19, 7×7, 6×36?
Позначення конструкції троса має вигляд X×Y, де:
- X — кількість пасом (тобто пучків дроту), які скручені навколо центрального сердечника.
- Y — кількість окремих дротин у кожному пасмі.
Таким чином, трос 6×19 має 6 пасом, кожне з яких складається з 19 дротин.
🔧 Наприклад:
- 6×7 — трос з 6 пасом по 7 дротин, жорсткий, зносостійкий, але не дуже гнучкий.
- 6×19 — універсальний варіант, поєднує міцність і помірну гнучкість.
- 6×36 — більш гнучкий, підходить для роботи з роликами, блоками, кранами.
Чому важлива конструкція троса?
Конструкція безпосередньо впливає на такі властивості:
- Гнучкість
Чим більше дротин у пасмі (високе друге число), тим гнучкіший трос. Це важливо для систем, де трос згинається або працює у русі: лебідки, крани, талеві механізми.
- Стійкість до стирання
Менше дротин — товстіша кожна з них, отже, краще тримають стирання, наприклад, при ковзанні по поверхнях чи роликах.
- Довговічність
Залежить від балансу між гнучкістю і стійкістю до механічних навантажень. Занадто жорсткий трос може швидко зламатися при частих вигинах, занадто гнучкий — стертись.
Найпоширеніші типи конструкцій тросів
🔹 6×7 (з волоконним сердечником або сталевим)
- Жорсткий, менш гнучкий
- Добре тримає форму
- Використовується у натяжних конструкціях, анкеруванні, стійках
🔹 6×19 (найпопулярніший варіант)
- Помірна гнучкість
- Середній рівень зносостійкості
- Підходить для лебідок, підйомних систем, воріт, вантажопідйомних пристроїв
🔹 6×36 або 6×37
- Дуже гнучкий
- Добре переносить вигини і динамічні навантаження
- Ідеальний для кранів, блокових систем, тельферів
🔹 7×7 (найчастіше для тонких тросів)
- Помірно гнучкий, підходить для тягових тросів і кабелів керування
- Часто застосовується в ПВХ-оплетці
- Використовується для декоративних цілей, спорту, тенет
🔹 7×19
- Дуже гнучкий
- Ідеальний для механізмів, що потребують постійного руху
- Використовується в авіації, морських суднах, підвісних конструкціях
Що таке сердечник троса і навіщо він?
Центральна частина, навколо якої скручені пасма, називається сердечником. Від його типу залежить:
- Гнучкість троса
- Стійкість до деформацій
- Сумісність з температурними режимами
Типи сердечників:
- FC (волоконний) — м’якший, краще амортизує вібрації, вбирає мастила
- WSC (однопасмовий сталевий) — підвищена жорсткість і міцність
- IWRC (незалежний сталевий сердечник) — найміцніший, застосовується у відповідальних конструкціях
Як вибрати конструкцію троса для своїх задач?
- Для статичних натягів (огорожі, стійки, опори):
– 6×7 або 7×7, з жорстким сердечником
- Для підйомних механізмів:
– 6×19 або 6×36 з IWRC
- Для гнучких застосувань (блоки, ворота, лебідки):
– 6×36 або 7×19
- Для дизайну та спорту:
– 7×7 або 7×19 у ПВХ-оплетці
Позначення конструкції троса — це не формальність, а ключовий параметр, що допомагає підібрати ідеальний трос під конкретну задачу. Гнучкість, зносостійкість, сумісність із середовищем роботи — усе це залежить від того, скільки дротин і пасом у тросі, а також від типу сердечника.
Перед покупкою завжди варто звертати увагу на ці характеристики. Це допоможе уникнути перевитрат, поломок і підвищить ефективність і безпеку роботи.