Понеділок, 23 Червня, 2025
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Види тросів за конструкцією: що означає 6×19, 7×7 та інші позначення

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Сергій Фоменко
Сергій Фоменко
Фото металеві троси taurus-2000.com.ua

При виборі сталевого троса не завжди достатньо орієнтуватися лише на діаметр чи матеріал. Одним із головних параметрів, який впливає на міцність, гнучкість і довговічність виробу, є його конструкція, що позначається формулою типу 6×19, 7×7, 6×36 тощо. Це — не просто цифри, а ключ до розуміння того, як трос поводитиметься під навантаженням, у русі чи у статичному стані.

У цій статті розберемося, що криється за цими позначеннями, як вони впливають на характеристики троса, і як правильно підібрати конструкцію під ваші задачі.

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Що означають позначення 6×19, 7×7, 6×36?

Позначення конструкції троса має вигляд X×Y, де:

  • X — кількість пасом (тобто пучків дроту), які скручені навколо центрального сердечника.
  • Y — кількість окремих дротин у кожному пасмі.

Таким чином, трос 6×19 має 6 пасом, кожне з яких складається з 19 дротин.

🔧 Наприклад:

  • 6×7 — трос з 6 пасом по 7 дротин, жорсткий, зносостійкий, але не дуже гнучкий.
  • 6×19 — універсальний варіант, поєднує міцність і помірну гнучкість.
  • 6×36 — більш гнучкий, підходить для роботи з роликами, блоками, кранами.

Чому важлива конструкція троса?

Конструкція безпосередньо впливає на такі властивості:

  1. Гнучкість
    Чим більше дротин у пасмі (високе друге число), тим гнучкіший трос. Це важливо для систем, де трос згинається або працює у русі: лебідки, крани, талеві механізми.
  2. Стійкість до стирання
    Менше дротин — товстіша кожна з них, отже, краще тримають стирання, наприклад, при ковзанні по поверхнях чи роликах.
  3. Довговічність
    Залежить від балансу між гнучкістю і стійкістю до механічних навантажень. Занадто жорсткий трос може швидко зламатися при частих вигинах, занадто гнучкий — стертись.

Найпоширеніші типи конструкцій тросів

🔹 6×7 (з волоконним сердечником або сталевим)

  • Жорсткий, менш гнучкий
  • Добре тримає форму
  • Використовується у натяжних конструкціях, анкеруванні, стійках

🔹 6×19 (найпопулярніший варіант)

  • Помірна гнучкість
  • Середній рівень зносостійкості
  • Підходить для лебідок, підйомних систем, воріт, вантажопідйомних пристроїв

🔹 6×36 або 6×37

  • Дуже гнучкий
  • Добре переносить вигини і динамічні навантаження
  • Ідеальний для кранів, блокових систем, тельферів

🔹 7×7 (найчастіше для тонких тросів)

  • Помірно гнучкий, підходить для тягових тросів і кабелів керування
  • Часто застосовується в ПВХ-оплетці
  • Використовується для декоративних цілей, спорту, тенет

🔹 7×19

  • Дуже гнучкий
  • Ідеальний для механізмів, що потребують постійного руху
  • Використовується в авіації, морських суднах, підвісних конструкціях

Що таке сердечник троса і навіщо він?

Центральна частина, навколо якої скручені пасма, називається сердечником. Від його типу залежить:

  • Гнучкість троса
  • Стійкість до деформацій
  • Сумісність з температурними режимами

Типи сердечників:

  • FC (волоконний) — м’якший, краще амортизує вібрації, вбирає мастила
  • WSC (однопасмовий сталевий) — підвищена жорсткість і міцність
  • IWRC (незалежний сталевий сердечник) — найміцніший, застосовується у відповідальних конструкціях

Як вибрати конструкцію троса для своїх задач?

  1. Для статичних натягів (огорожі, стійки, опори):
    – 6×7 або 7×7, з жорстким сердечником
  2. Для підйомних механізмів:
    – 6×19 або 6×36 з IWRC
  3. Для гнучких застосувань (блоки, ворота, лебідки):
    – 6×36 або 7×19
  4. Для дизайну та спорту:
    – 7×7 або 7×19 у ПВХ-оплетці

Позначення конструкції троса — це не формальність, а ключовий параметр, що допомагає підібрати ідеальний трос під конкретну задачу. Гнучкість, зносостійкість, сумісність із середовищем роботи — усе це залежить від того, скільки дротин і пасом у тросі, а також від типу сердечника.

Перед покупкою завжди варто звертати увагу на ці характеристики. Це допоможе уникнути перевитрат, поломок і підвищить ефективність і безпеку роботи.

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