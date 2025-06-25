Четвер, 26 Червня, 2025
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Вибухи в окупованому Криму: повідомляють про роботу ППО

Денис Молотов
Денис Молотов
Вибухи в окупованому Криму: повідомляють про роботу ППО

У ніч на вівторок, 25 червня, в тимчасово окупованому Криму було чутно серію вибухів. Як повідомив моніторинговий Telegram-канал «Кримський вітер», йдеться про ймовірну атаку на аеродром у Джанкої.

📢 «Попередньо, є приліт по аеродрому у Джанкої, повідомляють підписники. Які наслідки, поки що невідомо», — зазначили адміністратори каналу.

За їхніми даними, гучно було одразу в кількох районах Криму:

▪️ у самому Джанкої;
▪️ на його околицях;
▪️ поблизу мису Чауда;
▪️ а також у Керчі.

Також повідомляється, що російська протиповітряна оборона (ппо) намагалася збивати дрони, які ймовірно атакували об’єкти на території півострова. Проте інформації про точні результати чи масштаби пошкоджень наразі немає.

📢 «На мисі Чауда дуже сильно стріляє росППО у бік моря, повідомляють учасники каналу. Час 00:29. Значить, і з моря летять безпілотники».

Повідомлялось, що у станиці Кущівської Краснодарського краю о 23:38 щось голосно бахнуло і згасло світло. Там знаходяться ремонтний бронетанковий завод та аеродром. Куди конкретно прилетіло, наразі невідомо.

☝️ Нагадаємо, раніше 3 червня українська Служба безпеки втретє завдала удару по Кримському мосту. За даними ЗМІ, для атаки було використано 1100 кг вибухівки в тротиловому еквіваленті, а підводні підпори мосту були серйозно пошкоджені на рівні дна.

📌 Нижня палата парламенту Королівства Нідерланди підтримала резолюцію, в якій масову депортацію кримських татар у 1944 році радянським режимом визнано актом геноциду.

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