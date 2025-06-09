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Вибух в Японії на Окінаві: поранено чотирьох військових

Денис Молотов
Денис Молотов
Вибух в Японії на Окінаві: поранено чотирьох військових

Поблизу військової бази Кадена в японській префектурі Окінава пролунав вибух на складі боєприпасів. Це спричинило травмування чотирьох членів Сил самооборони Японії. Про це в понеділок, 9 червня, повідомило агентство Kyodo News із посиланням на Міністерство оборони країни.

Інцидент трапився безпосередньо під час підготовчих робіт до знешкодження нерозірваних боєприпасів на території військової бази. За офіційною інформацією, унаслідок вибуху кілька військових отримали поранення — зокрема порізи на пальцях рук, а також можливі травми слуху.

📢 «Постраждалі зазнали поранень пальців та, ймовірно, мають проблеми зі слухом», — уточнили у відомстві.

☝️ Загрози для мешканців довколишніх районів немає. Евакуація не оголошувалася, ситуація на об’єкті перебуває під контролем.

Окінава — префектура на півдні Японії, що після повернення під юрисдикцію країни в 1972 році лишається місцем розташування найбільшої кількості американських військових баз у регіоні.

👉 Нагадаємо, схожий інцидент стався нещодавно й у Сербії: 30 травня близько 7:40 ранку вибух пролунав на державному оборонному підприємстві «Крушик» у місті Валєво.

👉 Також раніше стало відомо, що пожежа на території нафтобази «Кристал» у місті Енгельс, що в Саратовській області на росії, триває вже третю добу після ймовірної атаки українських безпілотників.

Нафтобаза, що знаходиться неподалік стратегічного авіаційного вузла росії, досі охоплена полум’ям. Свідки повідомляють про густий чорний дим, який видно з різних районів Енгельса.

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