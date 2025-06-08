Неділя, 8 Червня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
ВІЙНА

Третю добу палає нафтобаза в Енгельсі після удару БпЛА

Денис Молотов
Денис Молотов
Третю добу палає нафтобаза в Енгельсі після удару БпЛА

Пожежа на території нафтобази «Кристал» у місті Енгельс, що в Саратовській області на росії, триває вже третю добу після ймовірної атаки українських безпілотників. Про це 6 червня повідомило російське видання Astra у своєму Telegram-каналі.

Нафтобаза, що знаходиться неподалік стратегічного авіаційного вузла росії, досі охоплена полум’ям. Свідки повідомляють про густий чорний дим, який видно з різних районів Енгельса, де розташована одна з головних баз стратегічної авіації рф.

Влада російських окупантів намагається заспокоїти місцеве населення, запевняючи, що повітря у місті начебто залишається в межах допустимих норм.

📢 «Фахівці росспоживнагляду безперервно контролюють якість повітря. За результатами аналізу проб, взятих сьогодні, перевищення допустимої концентрації шкідливих речовин у межах житлових кварталів Енгельса не зафіксовано. Моніторинг триватиме до повної ліквідації займання», — заявили в регіональній адміністрації.

☝️ Інцидент стався невдовзі після масштабної атаки Служби безпеки України 1 червня. Внаслідок історичних операцій СБУ, безпілотники уразили 41 літак стратегічної авіації рф на чотирьох військових аеродромах. Серед пошкоджених — Ту-95, Ту-22М3, Ту-160, а також літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50.

👉 Нагадаємо, що в ніч проти п’ятниці, 6 червня, оператори підрозділів Сил безпілотних систем (СБС) у взаємодії з ГУР МОУ та іншими складовими Сил оборони завдали удару по російському військовому аеродрому «Енгельс-2» в Саратовській області на росії. Удар припав  також по нафтобазі «Комбінат Кристал», розташованій поруч.

ℹ️ «Комбінат Кристал» – стратегічний об’єкт, який використовується як база зберігання нафтопродуктів: бензину, дизельного та авіаційного палива для аеродрому стратегічних бомбардувальників «Енгельс-2». Це мінімум вже третє успішне ураження цього об’єкта Силами безпілотних систем (СБС) від початку 2025 року.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

- Реклама-

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

СТРІЧКА НОВИН

Омбудсмен вимагає розслідувати утримання людини в ТЦК Чернівецької області

ВЛАДА

Ми готові до всього, що пропонують США: Зеленський відповів, чи подобається Україні припинення вогню без гарантій

ПОДІЇ

Генштаб про ситуацію на фронті: 75 боєзіткнень, найгарячіше на Покровському напрямку – 25 атак

ВІЙНА

В Україні заборонили діяльність семи проросійських організацій – СБУ

КРИМІНАЛ

Зеленський розповів, про що неодноразово говорив Трампу

ПОДІЇ

Фінський прем’єр закликав США не зволікати із санкціями проти росії

ПОЛІТИКА

Російська ФСБ у секретному документі визнала Китай загрозою для безпеки — NYT

ВАЖЛИВО

Про три дні неволі в ТЦК без води та їжі розповів колишній військовий

ВАЖЛИВО

Папа Лев XIV закликав встановити єдину дату Великодня

СУСПІЛЬСТВО

Фейк: Україна «бреше» про викрадення Росією 20 тисяч дітей

СТОПФЕЙК
Завантажити більше
- Реклама-

ВАЖЛИВО

- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"