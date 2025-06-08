Третю добу палає нафтобаза в Енгельсі після удару БпЛА

Пожежа на території нафтобази «Кристал» у місті Енгельс, що в Саратовській області на росії, триває вже третю добу після ймовірної атаки українських безпілотників. Про це 6 червня повідомило російське видання Astra у своєму Telegram-каналі.

Нафтобаза, що знаходиться неподалік стратегічного авіаційного вузла росії, досі охоплена полум’ям. Свідки повідомляють про густий чорний дим, який видно з різних районів Енгельса, де розташована одна з головних баз стратегічної авіації рф.

Влада російських окупантів намагається заспокоїти місцеве населення, запевняючи, що повітря у місті начебто залишається в межах допустимих норм.

📢 «Фахівці росспоживнагляду безперервно контролюють якість повітря. За результатами аналізу проб, взятих сьогодні, перевищення допустимої концентрації шкідливих речовин у межах житлових кварталів Енгельса не зафіксовано. Моніторинг триватиме до повної ліквідації займання», — заявили в регіональній адміністрації.

☝️ Інцидент стався невдовзі після масштабної атаки Служби безпеки України 1 червня. Внаслідок історичних операцій СБУ, безпілотники уразили 41 літак стратегічної авіації рф на чотирьох військових аеродромах. Серед пошкоджених — Ту-95, Ту-22М3, Ту-160, а також літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50.

👉 Нагадаємо, що в ніч проти п’ятниці, 6 червня, оператори підрозділів Сил безпілотних систем (СБС) у взаємодії з ГУР МОУ та іншими складовими Сил оборони завдали удару по російському військовому аеродрому «Енгельс-2» в Саратовській області на росії. Удар припав також по нафтобазі «Комбінат Кристал», розташованій поруч.

ℹ️ «Комбінат Кристал» – стратегічний об’єкт, який використовується як база зберігання нафтопродуктів: бензину, дизельного та авіаційного палива для аеродрому стратегічних бомбардувальників «Енгельс-2». Це мінімум вже третє успішне ураження цього об’єкта Силами безпілотних систем (СБС) від початку 2025 року.