Ворожий дрон атакував транспорт гуманітарної місії

Російські окупаційні війська вранці 28 червня скоїли черговий воєнний злочин, атакувавши безпілотником автобус, який належить гуманітарній місії Проліска. Цей транспорт їхав евакуювати родини з дітьми з Синельниківського району Дніпропетровської області. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник організації Євген Каплін.

📢 «Російсько-терористичні війська сьогодні вранці атакували автобус “Гуманітарна місія Проліска” дроном-бомбером, коли той їхав на евакуацію в Дніпропетровській області — забирати родини з дітьми з населених пунктів Синельниківського району, де оголошено примусову евакуацію», — написав Каплін.

За його словами, боєприпас осколково-фугасної дії був скинутий із дрона буквально за пів метра від транспортного засобу.

☝️ Внаслідок вибуху мікроавтобус зазнав серйозних ушкоджень. Було пошкоджено задні колеса, пробито паливний бак, вибито вікна, деформовано салон та пробито карданний вал.

На щастя, в автобусі на момент удару не було пасажирів — він лише прямував до місця евакуації. Водій не постраждав, і наразі перебуває в безпеці.

🔻 Інцидент стався в межах Синельниківського району, де вже кілька днів триває примусова евакуація цивільного населення, оголошена у зв’язку з посиленням загроз у прикордонних зонах.

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📌 На тлі цих подій варто нагадати, що у Сумській області вже розширено зону обов’язкової евакуації. За даними місцевої влади, евакуації підлягають понад 86 тисяч мешканців із 202 населених пунктів, і станом на зараз вже вивезено більш ніж 52 тисячі людей.

☝️ Також нагадаємо, що У п’ятницю, 27 червня, російські війська нанесли удар по важливому енергетичному об’єкту у Херсонській області.