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Ворожий дрон атакував транспорт гуманітарної місії

Денис Молотов
Денис Молотов
Ворожий дрон атакував транспорт гуманітарної місії

Російські окупаційні війська вранці 28 червня скоїли черговий воєнний злочин, атакувавши безпілотником автобус, який належить гуманітарній місії Проліска. Цей транспорт їхав евакуювати родини з дітьми з Синельниківського району Дніпропетровської області. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник організації Євген Каплін.

📢 «Російсько-терористичні війська сьогодні вранці атакували автобус “Гуманітарна місія Проліска” дроном-бомбером, коли той їхав на евакуацію в Дніпропетровській області — забирати родини з дітьми з населених пунктів Синельниківського району, де оголошено примусову евакуацію», — написав Каплін.

За його словами, боєприпас осколково-фугасної дії був скинутий із дрона буквально за пів метра від транспортного засобу.

☝️ Внаслідок вибуху мікроавтобус зазнав серйозних ушкоджень. Було пошкоджено задні колеса, пробито паливний бак, вибито вікна, деформовано салон та пробито карданний вал.

На щастя, в автобусі на момент удару не було пасажирів — він лише прямував до місця евакуації. Водій не постраждав, і наразі перебуває в безпеці.

🔻 Інцидент стався в межах Синельниківського району, де вже кілька днів триває примусова евакуація цивільного населення, оголошена у зв’язку з посиленням загроз у прикордонних зонах.

📌 На тлі цих подій варто нагадати, що у Сумській області вже розширено зону обов’язкової евакуації. За даними місцевої влади, евакуації підлягають понад 86 тисяч мешканців із 202 населених пунктів, і станом на зараз вже вивезено більш ніж 52 тисячі людей.

☝️ Також нагадаємо, що У п’ятницю, 27 червня, російські війська нанесли удар по важливому енергетичному об’єкту у Херсонській області.

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