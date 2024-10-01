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ВЛАДА

Внесено зміни до складу Ставки Верховного головнокомандувача

Денис Молотов
Денис Молотов
Внесено зміни до складу Ставки Верховного головнокомандувача

Шостий президент України Володимир Зеленський включив першого заступника міністра оборони Івана Гаврилюка до складу Ставки Верховного головнокомандувача. Про це свідчить указ №678/2024, оприлюднений на офіційному сайті глави держави у вівторок, 1 жовтня.

У зазначеному документі з посиланням на статтю 8 Закону України «Про оборону України» та на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України повідомляється про рішення:

📢«увести до персонального складу Ставки Верховного головнокомандувача Гаврилюка Івана Юрійовича – першого заступника міністра оборони України».

Цей указ набуває чинності з моменту його публікації.

👉 Як вже повідомлялося раніше, Володимир Зеленський вніс зміни до складу Ставки. Було затверджено у її складі радника Президента зі стратегічних питань Олександра Камишина (на позаштатній основі) за рекомендацією Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

Окрім цього, до персонального складу Ставки були включені віцепрем’єр-міністр з питань відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Також було включено міністра з питань стратегічних галузей промисловості – Германа Сметаніна.

Нагадаємо, що 16 вересня президент Зеленський провів чергове засідання Ставки.

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