Внесено зміни до складу Ставки Верховного головнокомандувача

Шостий президент України Володимир Зеленський включив першого заступника міністра оборони Івана Гаврилюка до складу Ставки Верховного головнокомандувача. Про це свідчить указ №678/2024, оприлюднений на офіційному сайті глави держави у вівторок, 1 жовтня.

У зазначеному документі з посиланням на статтю 8 Закону України «Про оборону України» та на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України повідомляється про рішення:

📢«увести до персонального складу Ставки Верховного головнокомандувача Гаврилюка Івана Юрійовича – першого заступника міністра оборони України».

Цей указ набуває чинності з моменту його публікації.

👉 Як вже повідомлялося раніше, Володимир Зеленський вніс зміни до складу Ставки. Було затверджено у її складі радника Президента зі стратегічних питань Олександра Камишина (на позаштатній основі) за рекомендацією Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

Окрім цього, до персонального складу Ставки були включені віцепрем’єр-міністр з питань відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Також було включено міністра з питань стратегічних галузей промисловості – Германа Сметаніна.

Нагадаємо, що 16 вересня президент Зеленський провів чергове засідання Ставки.