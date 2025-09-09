Вівторок, 9 Вересня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

Візит путіна до Китаю підштовхнув його до ескалації війни проти України

Денис Молотов
Денис Молотов
Візит путіна до Китаю підштовхнув його до ескалації війни проти України

Підбадьорений результатами поїздки до Китаю, російський диктатор владімір путін демонструє новий рівень упевненості у своїй політиці та діях проти України. Як повідомляє The Times, після переговорів у Пекіні, де він обговорював перспективи стратегічної співпраці із лідером КНР Сі Цзіньпіном, путін перейшов до наступного етапу воєнної ескалації.

Одним із ключових сигналів стала масштабна повітряна атака на Київ, яку аналітики називають однією з найпотужніших від початку повномасштабної війни. Особливу увагу видання приділяє факту ураження урядової будівлі в столиці України — це стало першим подібним випадком за три роки війни. За оцінками експертів, такий крок свідчить про перехід кремля до практичного застосування стратегії ударів по “центрах прийняття рішень”, яку тривалий час відстоювали прихильники жорсткішої лінії в російській політиці.

У матеріалі The Times зазначається, що візит до Пекіна став для путіна важливим дипломатичним майданчиком. Під час виступів він називав відносини між росією та Китаєм “безпрецедентно міцними”, наголошуючи на їхній геополітичній значущості. Символічним жестом стало й місце путіна поруч із Сі Цзіньпіном під час офіційних заходів, що продемонструвало його статус у новій конфігурації впливу. Аналітики зауважують, що вперше з часів Холодної війни на одній події були присутні лідери Китаю, росії та Північної Кореї, що може свідчити про формування нового геополітичного блоку.

Матеріально-економічна підтримка росії з Китаю

Китай поки що утримується від прямої військової участі у війні, проте продовжує дипломатично підтримувати москву та уникає санкцій з боку західних країн. Також сторони попередньо домовилися про реалізацію масштабного енергетичного проєкту — будівництво газопроводу “Сила Сибіру-2”, який має зміцнити економічний союз між державами.

За даними The Wall Street Journal, стратегія путіна нині відверто орієнтована на довготривалу війну. Так, кремль робить ставку на виснаження українських сил і ресурсів. На росії сподіваються, що це відбудеться швидше, ніж настане критичний економічний занепад у самій рф.

Така модель протистояння розрахована на затягування війни, створення передумов для геополітичної переваги та відмову від будь-яких переговорних сценаріїв.

Експерти наголошують, що москва більше не приховує відсутності інтересу до мирних домовленостей, обираючи виключно силову тактику й економічну витривалість.

Нагадаємо, 8 вересня в Бразилії було скликано саміт БРІКС для обговорення торговельної політики президента США Дональда Трампа. У заході беруть участь лідери росії та Китаю, однак прем’єр-міністр Індії вирішив не відвідувати саміт.

Раніше владімір путін заявив, що росія “вважатиме законними цілями для ураження” будь-які війська, розташовані на території України.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Два військові з’єднання на Луганщині забезпечили вогнегасниками – ОВА

ЛУГАНЩИНА

Біловодська СВА пропонує безкоштовні ліки та медичні послуги у м. Рівне

ЛУГАНЩИНА

Генпрокурор Кравченко і Голова Офісу Ради Європи в Україні підписали меморандум про співробітництво в рамках “CyberUA”

ПОДІЇ

Ракетна атака по гуманітарній місії під Черніговом: є загиблі та поранені

ВАЖЛИВО

Лисичанська громада надала допомогу дітям військових до Дня знань

ЛУГАНЩИНА

195 бойових зіткнень: ворог бив ракетами, бомбами і артилерією – Генштаб

ВІЙНА

СБУ скерували до суду справу щодо «експрем’єр-міністра лнр»

КРИМІНАЛ

68 бойових зіткнень на фронті: ворог активно атакує Покровський та Новопавлівський напрямки

ПОДІЇ

Верховна Рада відновила онлайн-трансляції пленарних засідань

ВАЖЛИВО

За співпрацю з ворогом: «посадовцю лнр» загрожує до 10 років ув’язнення

КРИМІНАЛ

«Коаліція охочих» готова передати Україні ракети великої дальності

ВАЖЛИВО

Дефіцит в українських аптеках: один з найпопулярніших препаратів зник з продажу, що сталося і коли чекати повернення

ПОДІЇ

Турецька ліра вперше в історії впала нижче української гривні

ЕКОНОМІКА

Авіаудар рф по Яровій: росіяни вбили щонайменше 21 людину

ВАЖЛИВО

У Кременчуці відновлюють рух після удару по мосту через Дніпро

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"