Візит путіна до Китаю підштовхнув його до ескалації війни проти України

Підбадьорений результатами поїздки до Китаю, російський диктатор владімір путін демонструє новий рівень упевненості у своїй політиці та діях проти України. Як повідомляє The Times, після переговорів у Пекіні, де він обговорював перспективи стратегічної співпраці із лідером КНР Сі Цзіньпіном, путін перейшов до наступного етапу воєнної ескалації.

Одним із ключових сигналів стала масштабна повітряна атака на Київ, яку аналітики називають однією з найпотужніших від початку повномасштабної війни. Особливу увагу видання приділяє факту ураження урядової будівлі в столиці України — це стало першим подібним випадком за три роки війни. За оцінками експертів, такий крок свідчить про перехід кремля до практичного застосування стратегії ударів по “центрах прийняття рішень”, яку тривалий час відстоювали прихильники жорсткішої лінії в російській політиці.

У матеріалі The Times зазначається, що візит до Пекіна став для путіна важливим дипломатичним майданчиком. Під час виступів він називав відносини між росією та Китаєм “безпрецедентно міцними”, наголошуючи на їхній геополітичній значущості. Символічним жестом стало й місце путіна поруч із Сі Цзіньпіном під час офіційних заходів, що продемонструвало його статус у новій конфігурації впливу. Аналітики зауважують, що вперше з часів Холодної війни на одній події були присутні лідери Китаю, росії та Північної Кореї, що може свідчити про формування нового геополітичного блоку.

Матеріально-економічна підтримка росії з Китаю

Китай поки що утримується від прямої військової участі у війні, проте продовжує дипломатично підтримувати москву та уникає санкцій з боку західних країн. Також сторони попередньо домовилися про реалізацію масштабного енергетичного проєкту — будівництво газопроводу “Сила Сибіру-2”, який має зміцнити економічний союз між державами.

За даними The Wall Street Journal, стратегія путіна нині відверто орієнтована на довготривалу війну. Так, кремль робить ставку на виснаження українських сил і ресурсів. На росії сподіваються, що це відбудеться швидше, ніж настане критичний економічний занепад у самій рф.

Така модель протистояння розрахована на затягування війни, створення передумов для геополітичної переваги та відмову від будь-яких переговорних сценаріїв.

Експерти наголошують, що москва більше не приховує відсутності інтересу до мирних домовленостей, обираючи виключно силову тактику й економічну витривалість.

Нагадаємо, 8 вересня в Бразилії було скликано саміт БРІКС для обговорення торговельної політики президента США Дональда Трампа. У заході беруть участь лідери росії та Китаю, однак прем’єр-міністр Індії вирішив не відвідувати саміт.

Раніше владімір путін заявив, що росія “вважатиме законними цілями для ураження” будь-які війська, розташовані на території України.