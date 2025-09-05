П’ятниця, 5 Вересня, 2025
путін погрожує ураженням будь-яких іноземних військ в Україні

Денис Молотов
Денис Молотов
путін погрожує ураженням будь-яких іноземних військ в Україні

Диктатор на росії владімір путін 5 вересня заявив, що москва вважатиме «законними цілями для ураження» будь-які іноземні війська, які з’являться на території України. Про це пишуть російські ЗМІ та інформаційні Телеграм-канали.

📢 «Якщо там (в Україні — ред.) з’являтимуться якісь війська, особливо зараз, коли тривають бойові дії, то вони будуть законними цілями для ураження», — сказав очільник кремля.

Водночас путін додав, що у випадку досягнення довгострокових мирних домовленостей «жодного сенсу у перебуванні іноземних військ в Україні не буде».

Він також висловив готовність «поважати ті гарантії безпеки, які мають бути вироблені і для росії, і для України».

За його словами, телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом після зустрічі «Коаліції охочих» 4 вересня ще не відбулося.

☝️ Серед 35 країн, які входять до цієї коаліції, вже 26 погодилися долучитися до програми гарантій безпеки для України. Вона може включати присутність на суші, морі, у повітрі або надання допомоги Збройним силам України після завершення бойових дій.

Речник кремля дмитро пєсков своєю чергою заявив, що росія відкидає варіант гарантій безпеки для України у формі розміщення іноземних військ. Він наголосив, що такі гарантії, на думку москви, «повинні бути надані не лише Україні, але й росії».

👉 Також нагадаємо, Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що тільки Київ має право ухвалювати рішення про можливе розміщення західних військ на українській території. За його словами, росія та її диктатор владімір путін не можуть диктувати умови щодо безпеки України.

