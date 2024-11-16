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ПОЛІТИКА

Візовий режим для росіян планують впровадити в Чорногорії – ЗМІ

Денис Молотов
Денис Молотов
Візовий режим для росіян планують впровадити в Чорногорії - ЗМІ

Чорногорія планує запровадити візовий режим для громадян росії та Білорусі, приводячи свою візову політику у відповідність до стандартів Шенгенської зони. Про це повідомляє портал Dan із посиланням на джерела в уряді країни.

Очікується, що рішення може бути реалізовано найближчим часом. Влада Чорногорії розраховує отримати офіційний запит від Європейського Союзу, оскільки держава є кандидатом на вступ до цього блоку. У рамках гармонізації візової політики країні також доведеться запровадити візи для громадян Індії, Ірану, Китаю, Пакистану та інших держав. Проте через російську агресію проти України саме росія опинилася на вершині списку країн, чиї громадяни можуть втратити право на безвізовий в’їзд.

Рішення про зміну візової політики та візовий режим для рф, ймовірно, вплине на туристичну сферу, яка суттєво поповнює економіку Чорногорії. У 2023 році країну відвідали 246 тисяч туристів із росії. Водночас синхронізація правил із Шенгенською зоною є необхідним кроком для реалізації прагнень Чорногорії щодо інтеграції до ЄС.

Джерела зазначають, що чорногорська влада може намагатися домовитися про окремі винятки для деяких країн. Однак шанси на те, що ЄС погодиться на такі поступки, вважаються низькими.

☝️ Нагадаємо, попри війну в Україні та санкції, деякі країни Євросоюзу продовжують активно видавати візи росіянам. За даними минулого року, найбільше візових заявок від громадян росії схвалила Італія.

📌 Також раніше було повідомлено, що США запровадили нові потужні санкції. Вони спрямовані проти сотень фізичних осіб та організацій, які підтримують військову діяльність росії у війні проти України. Таку інформацію повідомило Міністерство фінансів США

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