США наклали нові потужні санкції проти 400 осіб та компаній за допомогу рф

США запровадили нові потужні санкції. Вони спрямовані проти сотень фізичних осіб та організацій, які підтримують військову діяльність росії у війні проти України. Таку інформацію повідомило Міністерство фінансів США у середу, 30 жовтня.

📢 «Міністерство фінансів США ввело санкції проти 275 осіб та організацій, які беруть участь у постачанні до росії передових технологій та обладнання, які їй вкрай необхідні для підтримки її військової машини… Ці дії спрямовані проти окремих осіб та великих мереж ухилення від санкцій у 17 юрисдикціях, включаючи Індію, Китай, Швейцарію, Таїланд та Туреччину», — йдеться в повідомленні.

Зокрема, санкції поширюються на понад 150 російських оборонних компаній, пов’язаних із виготовленням та постачанням суміжних матеріальних засобів, технологій та обладнання. Усе це використовуються у військовій продукції росії. У перелік включені як ті, що виготовляють готову продукцію, так і постачальники ключових компонентів і обладнання для виробництва зброї, яку росія застосовує в Україні.

Додатково під санкції потрапили 14 організацій і дев’ять фізичних осіб. Вони переважно з Туреччини та займалися постачанням сучасної зброї, компонентів та боєприпасів до рф. Також проти турецької логістичної компанії, пов’язаної з російським ГРУ та ряду інших логістичних компаній Туреччини.

Окрім цього, санкції запроваджено проти кількох громадян Китаю, зокрема керівників Sinno Electronics — компанії, яка постачала мікроелектроніку російським оборонним організаціям.

Серед інших китайських компаній під санкції потрапили Polar Bear Electronics Co., Limited, зареєстрована у Гонконгу. Вона діяла як посередник у фінансових операціях для російських оборонних структур між Chips Resources і російською організацією, внесеною до списку санкцій США.

Під потужними санкціями опинились також росіянські компанії та підприємства, пов’язані з ВПК, конструкторські бюро та НДІ.

У списку значаться:

ТОВ «Аеромакс», Безпілотні технології Мордовії, НТЦ «Арсенал», російська лабораторія повітряного транспорту, московський авіаційний інститут, ТОВ «Технології органічної та друкарської електроніки», ТОВ «Техспецкомплект», ТОВ «Сінто», компанія MIG Elektro, ярославський виробник дронів ТОВ «Горизонт- Молот Аэро», ТОВ «Астрон Аеро», ТОВ «Інженерно-авіаційний сервісний центр», АТ «Кордіант» та багато інших.

📌 Варто зазначити, що 20 вересня шостий президент України Володимир Зеленський затвердив санкції РНБО. Обмеження торкнулись шести фізичних осіб та понад 40 компаній з Ірану, Китаю та росії.

☝️ Нагадаємо, європейські дипломати готуються посилити санкції проти росії. Очікується, що можливе повернення колишнього президента США Дональда Трампа може підірвати зусилля Заходу щодо ізоляції москви.