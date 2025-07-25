Вілл Сміт продає майно через фінансову кризу та особисті труднощі – ЗМІ

Вілл Сміт знову потрапив у центр пильної уваги, але цього разу – не через скандали на червоних доріжках чи гучні кінопрем’єри. За інформацією Hindustan Times, відомий голлівудський актор опинився у складному фінансовому становищі, яке змушує його продавати нерухомість, щоби покрити особисті витрати та зберегти хоча б частину звичного рівня життя.

За даними джерел, ситуація погіршилась після інциденту на церемонії «Оскар» у 2022 році, коли Сміт публічно вдарив ведучого Кріса Рока. Хоча актор згодом публічно вибачився, наслідки для його кар’єри виявились серйознішими, ніж очікувалось. Його участь у великих кіно- і телевізійних проєктах різко скоротилась, а прибутки помітно впали.

Ще одним фактором, що тисне на його бюджет, стало напружене особисте життя. Сміт та його дружина Джада Пінкетт-Сміт вже кілька років живуть окремо, хоча офіційного розлучення не оформлено. Водночас саме Вілл, за словами інсайдерів, фінансово підтримує дружину – від утримання нерухомості до особистих витрат. Джада мешкає в одному з маєтків пари, тоді як актор залишився в основному родинному будинку. Всі витрати, згідно з наданою інформацією, оплачує саме він.

Музична кар’єра

Паралельно Сміт зазнає невдач у творчості. Його музичний альбом Based on a True Story, записаний спільно з Big Sean, Teyana Taylor і сином Джейденом, зазнав комерційного провалу. У Великій Британії було продано лише близько 300 копій релізу. Цей провал лише посилив фінансове навантаження, яке вже й так було критичним.

Щоб стабілізувати ситуацію, актор розпочав розпродаж своєї нерухомості. Зокрема, він уже реалізував будинок у Меріленді з п’ятьма спальнями за $795 000. Також на продаж виставлено маєток у престижному районі Вудленд-Гіллз у Каліфорнії – за $2 мільйони. Джерела вважають ці дії «стратегічними», але підкреслюють: часу для зволікань не залишилось.

Попри все, актор поки не оголошував про банкрутство. Проте експерти застерігають: можливе розлучення з Джадою, яке досі юридично не оформлене, може стати вирішальним ударом по його фінансовій стабільності. Особливо, якщо почнеться поділ майна, адже статки пари оцінюються в десятки мільйонів доларів.

Сам Вілл Сміт поки ніяк не коментує ситуацію. Він обмежується рідкісними публічними появами та періодично з’являється в соцмережах, де намагається зберігати імідж життєрадісної й позитивної людини.

Водночас Джада Пінкетт-Сміт, яка раніше зізнавалась у непростих стосунках із чоловіком, останнім часом натякнула на новий роман, що лише підігріло інтерес до їхнього шлюбу. На фоні погіршення фінансового становища Вілла ці чутки сприймаються деякими фанатами як ще один удар по акторові.

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