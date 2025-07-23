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Брюс Віліс втрачає пам’ять і здатність розмовляти

Денис Молотов
Денис Молотов
Брюс Віліс втрачає пам’ять і здатність розмовляти

Зірка бойовиків 90-х, актор Брюс Віліс, поступово втрачає залишки здатності до самостійного життя. Як повідомляє The Economic Times, його стан останнім часом стрімко погіршився. За словами близьких до родини джерел, Віліс уже не може читати, майже не розмовляє та має серйозні труднощі з пересуванням.

Окрім порушень мови та руху, в актора помітно ослабла пам’ять. Інсайдери розповідають, що він більше не впізнає друзів, родину, не пам’ятає власних ролей та життєвих подій. Стан 70-річного актора викликає дедалі більше занепокоєння у фанатів по всьому світу.

Віліс завершив карʼєру ще 2022 року. Причиною стала афазія – порушення мовлення, що виникає через ураження мозку. Цей діагноз став публічним і змусив актора залишити знімальний майданчик.

Однак згодом ситуація погіршилася. У лютому 2023 року сім’я повідомила, що лікарі виявили у нього фронтотемпоральну деменцію. Це тяжке захворювання впливає на мовлення, емоції та контроль рухів. І хоч родина не давала нових офіційних заяв упродовж останніх місяців, джерела стверджують: прогрес хвороби невпинний.

Актор нині потребує постійного догляду. За інформацією інсайдерів, він цілодобово перебуває під наглядом. Його підтримують найближчі — дружина Емма Гемінг, колишня дружина Демі Мур, а також п’ятеро дітей. Сім’я згуртувалася довкола нього, аби полегшити цей період і дати йому максимально комфортні умови життя.

ℹ️ Брюс Віліс – одна з найяскравіших зірок світового кіно, відомий своїми ролями в таких стрічках, як «Міцний горішок», «П’ятий елемент», «Шосте чуття», «Армагеддон» та багатьох інших. Його харизма та енергія залишили відбиток у попкультурі кількох поколінь.

☝️ Також нагадаємо, що британська письменниця Джоан Роулінґ, авторка культової саги про Гаррі Поттера, вперше прокоментувала серіал про Гаррі Поттера, який наразі готується до виходу на HBO.

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