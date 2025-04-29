Військових з ТЦК направлять на передову – Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) ухвалив рішення щодо оптимізації складу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Згідно з заявою, військовослужбовці, які не мають бойового досвіду і не мають медичних протипоказань, будуть направлені для служби в бойових частинах на фронт.

📢 «Так, військовослужбовці ТЦК та СП без бойового досвіду та відповідних обмежень за станом здоров’я будуть направлені для проходження військової служби у частинах, що виконують завдання в районах ведення бойових дій. На їхні посади призначатимуть осіб, які отримали поранення, контузії та відповідно до свого стану здоров’я не можуть виконувати обов’язки в бойових підрозділах», — повідомили в Генштабі.

⚠️ Рішення ухвалено на основі перевірки, яку ініціював головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Здійснюється перевірка щодо комплектування ТЦК та СП особовим складом з бойовим досвідом. Координацію процесу ротації здійснює один із заступників начальника Генерального штабу.

У Генштабі також підкреслили, що ця ініціатива має на меті не лише підвищення ефективності роботи ТЦК та СП, а й дотримання принципів соціальної справедливості у військових колективах.

📢 «Вказані заходи мають на меті покращити якість роботи ТЦК та СП і забезпечити дотримання принципів соціальної справедливості, що сприятиме зміцненню братерства, бойового духу, а також взаємоповаги у військових колективах», — йдеться у повідомленні.

За офіційними даними, з 2022 до 2025 року вже відбулася повна ротація керівного складу ТЦК та СП. На сьогоднішній день близько 70% військовослужбовців у цих структурах мають бойовий досвід, половина з них — із пораненнями або контузіями. Водночас близько 20% особового складу ТЦК та СП становлять цивільні працівники Збройних сил.

✅ Також у Генштабі нагадали про зміни, які були впроваджені у роботі ТЦК та СП за останні роки:

🔹 збільшення кількості посад із соціальної роботи;

🔹 реформа морально-психологічного забезпечення;

🔹 удосконалення обліку призовників та резервістів;

🔹 запровадження юридичної служби.

📢 «Останніми роками здійснено низку суттєвих змін в роботі ТЦК та СП: збільшено кількість посад із соціальної роботи, реформовано систему морально-психологічного забезпечення, вдосконалено системи обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, введено юридичну службу тощо. Заходи щодо удосконалення роботи ТЦК та СП тривають», – розповіли в Генштабі.

☝️ Раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про численні порушення прав громадян з боку працівників ТЦК та СП.

📌 Також раніше стало відомо, що шостий президент України Володимир Зеленський 15 квітня підписав закон, згідно з яким військовозобовʼязані можуть отримати 50% знижку на штраф за неуточнення персональних даних у ТЦК.