Військовий з Черкаського ТЦК збив жінку у Звенигородці й утік

ДТП у Звенигородці за участю представника Черкаського територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) трапилася вранці 19 червня на вулиці В’ячеслава Чорновола. Як повідомила пресслужба Черкаського обласного ТЦК на офіційній Facebook-сторінці, військовослужбовець Черкаського ТЦК та СП на Volkswagen Passat збив жінку, яка пересувалася велосипедом.

🚑 Постраждалою виявилась 54-річна мешканка міста Звенигородка. Після зіткнення водій покинув місце дорожньо-транспортної пригоди, не надавши допомоги потерпілій. Жінка отримала тілесні ушкодження і була терміново госпіталізована до медичного закладу.

👮 Поліцейські швидко ідентифікували транспортний засіб та особу, яка перебувала за кермом. Зловмисника затримали. Як зазначено в офіційному повідомленні, наразі він перебуває під слідством.

📢 У заяві від правоохоронних органів наголошується: «Слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури Черкаської області повідомили водієві про підозру у вчиненні правопорушень, передбачених частиною другою статті 286-1 Кримінального кодексу України. (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження в стані сп’яніння). Та статтею 135 ККУ (залишення в небезпеці)».

За даними слідства, водієві загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі, а також позбавлення права керувати транспортними засобами строком від 5 до 8 років.

⚖️ Досудове розслідування триває. Правоохоронці готують клопотання до суду про обрання затриманому запобіжного заходу.

📌 Окрім кримінального провадження, щодо події ініційовано внутрішнє службове розслідування з боку Черкаського ТЦК. У структурі офіційно підтвердили факт ДТП, а також висловили публічні співчуття потерпілій та побажали їй якнайшвидшого одужання.

Цей не перший трагічний випадок за участю представників територіальних центрів комплектування: