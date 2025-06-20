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Спроба втечі з ТЦК у Харкові завершилася падінням із вікна

Денис Молотов
Денис Молотов
Спроба втечі з ТЦК у Харкові завершилася падінням із вікна

У Харківській області зафіксовано ще один інцидент за участі військовозобов’язаного. Цього разу чоловік випав з вікна третього поверху адміністративної будівлі районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Як повідомили в Харківському обласному ТЦК та СП у п’ятницю, 20 червня, інцидент стався вночі під час спроби втечі.

📢 «У нічний час доби військовозобов’язаний громадянин під час спроби втечі з власної необережності випав з вікна третього поверху адміністративної будівлі», – йдеться в офіційному повідомленні.

Після падіння чоловік отримав травми кінцівок, ребер та голови. Працівники викликали швидку, яка оперативно доставила його до лікарні.

☝️ За словами представників ТЦК, попередня перевірка не виявила ознак протиправних дій з боку військовослужбовців. У центрі наголосили, що інцидент стався виключно через дії самого чоловіка.

📢 «За результатами попередньої перевірки встановлено, що з боку представників РТЦК та СП жодних протиправних дій щодо зазначеного громадянина вчинено не було. Інцидент стався виключно через необережні та безрозсудні дії самого громадянина, який, ухиляючись від виконання військового обов’язку, поставив під загрозу власне життя та здоров’я», – заявили в Харківському обласному ТЦК.

Водночас військові закликали громадськість і ЗМІ утримуватися від поширення неперевіреної та викривленої інформації, що може викликати паніку чи спотворювати суть подій.

Інцидент із тим, що військовозобов’язаний випав з вікна, стався на тлі зростання кількості подібних випадків.

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