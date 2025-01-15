Військовий облік 17-річних: Зеленський підписав Закон

Шостий президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає внесення юнаків, що досягли 17-річного віку, до реєстру призовників. Відповідна інформація оприлюднена на офіційному порталі Верховної Ради в середу, 15 січня.

Йдеться про закон №4197-ІХ, який вносить зміни до чинного законодавства Про військовий обов’язок і військову службу. Документ регулює процедуру взяття громадян на військовий облік. Також проведення медичних оглядів перед початком/під час проходження ними базової загальновійськової підготовки.

Відтепер, щороку з 1 січня до 31 липня юнаки, які досягли 17 років, вносяться до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Це здійснюється:

через електронний кабінет; шляхом особистого прибуття до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).



Перед початком практичних занять із базової загальновійськової підготовки громадяни проходитимуть обов’язковий медичний огляд.

Крім того, закон подовжує до 1 березня можливість постановки на облік військовослужбовців, які самовільно залишили частину (СЗЧ), але добровільно повернулися до підрозділів. У таких випадках командир частини протягом 72 годин відновлює дію контракту, виплати грошового забезпечення, а також забезпечення продовольством та спорядженням та інших видів забезпечення.

Також нововведення стосуються жінок, які придатні до військової служби. Вони можуть добровільно стати на облік для проходження базової військової підготовки.

☝️ Нагадаємо, що 9 січня парламент ухвалив закон про базову військову підготовку, який дозволяє юнакам, які перебувають за кордоном, ставати на військовий облік дистанційно, без необхідності повертатися в Україну.

Як раніше зазначив Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, базова підготовка військовослужбовців триватиме два місяці.