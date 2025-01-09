Рада ухвалила закон про базову військову підготовку

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №12076, що передбачає запровадження базової військової підготовки. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко в четвер, 9 січня.

Згідно з його інформацією, рішення підтримали 298 парламентарів. Гончаренко зазначив, що для жінок проходження такої підготовки буде виключно добровільним. Також постановка на військовий облік можлива лише за їхньою згодою.

Окрім того, законопроєкт надає можливість юнакам, які досягли 18-річного віку, перебуваючи за кордоном, стати на облік дистанційно, без необхідності повертатися до України.

Старт базової підготовки запланований на 1 вересня 2025 року. Вона проходитиме у різних форматах:

для студентів закладів вищої освіти — безпосередньо у навчальних закладах або установах зі специфічними умовами підготовки, які здійснюють навчання поліцейських; для громадян, які вперше претендують на державну службу, службу в органах місцевого самоврядування чи прокуратуру, а також для всіх охочих — у навчальних центрах Збройних Сил України.



Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що програма базової військової підготовки триватиме два місяці.

☝️ Також раніше було повідомлено, що Кабінет Міністрів України запровадив оновлення до правил перетину державного кордону під час дії воєнного стану для чоловіків віком від 18 до 25 років, які проходили військову службу за контрактом.

👉 Також нагадаємо, що Уряд України ухвалив зміни до процедури мобілізації. Зокрема, щодо надання відстрочки та оновлення даних у додатку «Резерв+».