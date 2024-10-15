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Новий бойовий підрозділ Північної Кореї готує росія – ЗМІ

Денис Молотов
Денис Молотов
Новий бойовий підрозділ Північної Кореї готує росія - ЗМІ

На базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади російської армії створюється новий підрозділ — «особливий бурятський батальйон». До складу якого входять громадяни Північної Кореї. Про це 15 жовтня повідомило видання LIGA.net, посилаючись на джерело у воєнній розвідці.

Як зазначає джерело, орієнтовна чисельність особового складу цього батальйону складає близько 3000 військовослужбовців. На цей момент підрозділ озброюється стрілецькою зброєю та боєприпасами. За припущенням розвідників, даний батальйон може бути залучений до бойових операцій у районах поблизу Суджі та Курська.

11-та окрема десантно-штурмова бригада дислокується в Улан-Уде, столиці республіки Бурятія.

👉 Нагадаємо, що 14 жовтня шостий президент України Володимир Зеленський повідомив, що КНДР фактично почала брати участь у війні на боці росії. Він зазначив це з посиланням на доповіді Служби зовнішньої розвідки та Головного управління розвідки Міноборони.

📌 4 жовтня український ракетний удар у районі тимчасово окупованого Донецька, за деякими даними, міг ліквідувати шістьох північнокорейських офіцерів. А 10 жовтня The Guardian повідомила, що північнокорейські військові допомагають російським силам у запуску балістичних ракет по Україні.

📌 The Washington Post також зазначав, що кілька тисяч північнокорейських піхотинців проходять навчання на росії та, ймовірно, можуть бути відправлені на фронт в Україні до кінця 2024 року.

📌 Також раніше повідомлялось, що Північна Корея направить військові будівельні та інженерні сили для участі у “відновлювальних роботах” в окупованій Донецькій області вже в липні 2024 р.

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