Відновлення влади на ТОТ: робоча підгрупа обговорила ключові кроки

Відбулось засідання підгрупи з питань відновлення державної влади Робочої групи з розробки національних політик щодо реінтеграції, відновлення влади та української ідентичності на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) України. Про це у середу, 4 березня, повідомила пресслужба Луганської ОВА.

Під час зустрічі народні депутати України, представники органів влади, експертного середовища та громадськості зосередилися на питанні відновлення інститутів влади на ТОТ. А також на реформуванні правил роботи військових адміністрацій і особливостях соціально-економічної відбудови деокупованих територій.

📢 У вітальному слові народний депутат України Таміла Ташева закликала членів робочої групи активно долучатися до фахової дискусії.

☝️ Вона наголосила, що нині особливо гостро стоять виклики, пов’язані з відновленням органів державної влади на ТОТ. Зокрема, щодо запуску роботи державних органів після деокупації, визначення статусу та функцій підприємств комунальної сфери. А також організації діяльності релокованих громад.

Ташева підкреслила, що всі пропозиції, висловлені учасниками обговорення, будуть враховані під час підготовки стратегії відновлення — підсумкового документа Робочої групи.

Демократія і належне врядування👇

Директор програми «Демократія і належне врядування» міжнародного фонду «Відродження» Олексій Орловський у своїй доповіді акцентував на важливості посилення компоненти місцевого самоврядування. Зокрема, йшлося про вдосконалення процедур розробки та ухвалення статутів громад, які він назвав «місцевими конституціями». Також він звернув увагу на необхідність створення умов для проведення майбутніх місцевих виборів там, де це стане можливим після деокупації.

Своєю чергою перший заступник голови облдержадміністрації Олексій Смирнов зазначив, що чинна нормативна база вже повною мірою регулює діяльність військових адміністрацій різних рівнів. На його думку, ключове завдання зараз — забезпечити її повноцінне виконання.

☝️ Це, за словами посадовця, дозволить гарантувати дотримання норм перехідного законодавства та ефективну реалізацію повноважень у сфері соціально-економічного розвитку деокупованих територій, що є важливим елементом відновлення влади на ТОТ.

Наразі, за наданими даними, функціонують 281 релоковане комунальне підприємство та установа, які забезпечують освітні, медичні й соціальні послуги.

📢 «Усі вони зберігають кадровий потенціал та готуються брати участь у відновлені після деокупації території», — сказав Олексій Смирнов.

👉 Нагадаємо, співробітники Луганської ОДА та військових адміністрацій області взяли участь у заході «Мова гідності: створюємо Державний стандарт безбар’єрної мови».