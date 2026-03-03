Луганщина долучилася до презентації Державного стандарту безбар’єрної комунікації

Заступниця голови облдержадміністрації Наталія Романенко разом зі співробітниками Луганської обласної державної адміністрації та військових адміністрацій громад області взяли участь у заході «Мова гідності: створюємо Державний стандарт безбар’єрної мови». Про це у вівторок, 3 березня, повідомила Луганська ОВА.

Презентація відбулася за участі першої леді України Олени Зеленської, віцепрем’єр-міністра з гуманітарної політики — міністра культури Тетяни Бережної, уповноваженої Президента з питань безбар’єрності Тетяни Ломакіної. А також представників уряду, міжнародних експертів Ради Європи та ЮНЕСКО, освітян і громадського сектору.

☝️ Державний стандарт безбар’єрної мови позиціонують не як формальний перелік порад, а як стратегічний інструмент формування інклюзивного суспільства. Документ, підготовлений з урахуванням найкращих світових практик, має на меті усунути мовні бар’єри, які нерідко стають підґрунтям дискримінації.

📌 Основні положення стандарту передбачають:

— Виведення з обігу застарілої лексики. Визначено перелік зі 100 термінів, що підлягають вилученню з офіційного вжитку як такі, що можуть принижувати гідність.

— Запровадження недискримінаційної термінології. Встановлено чіткі правила комунікації щодо людей з інвалідністю, ветеранів, батьків із дітьми та інших соціальних груп.

— Уніфікацію офіційної комунікації. Затверджена термінологія стане обов’язковою для діловодства, правничої та наукової сфер.

Впровадження стандарту безбар’єрної мови розглядається як черговий крок до формування середовища, у якому кожна людина почуватиметься повноцінною частиною суспільства, а повага до гідності починатиметься з коректного слова.

👉 Також нагадаємо, що керівництво Луганської області взяло участь у засіданні Ради безбар’єрності, під час якого обговорили реалізацію державної політики безбар’єрності у 2026 році.