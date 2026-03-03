ГОЛОВНАВСІ НОВИНИЛУГАНЩИНА
Луганщина долучилася до презентації Державного стандарту безбар’єрної комунікації

Денис Молотов
Фото: Луганська ОВА / 03.03.2026

Заступниця голови облдержадміністрації Наталія Романенко разом зі співробітниками Луганської обласної державної адміністрації та військових адміністрацій громад області взяли участь у заході «Мова гідності: створюємо Державний стандарт безбар’єрної мови». Про це у вівторок, 3 березня, повідомила Луганська ОВА.

Презентація відбулася за участі першої леді України Олени Зеленської, віцепрем’єр-міністра з гуманітарної політики — міністра культури Тетяни Бережної, уповноваженої Президента з питань безбар’єрності Тетяни Ломакіної. А також представників уряду, міжнародних експертів Ради Європи та ЮНЕСКО, освітян і громадського сектору.

☝️ Державний стандарт безбар’єрної мови позиціонують не як формальний перелік порад, а як стратегічний інструмент формування інклюзивного суспільства. Документ, підготовлений з урахуванням найкращих світових практик, має на меті усунути мовні бар’єри, які нерідко стають підґрунтям дискримінації.

📌 Основні положення стандарту передбачають:

Виведення з обігу застарілої лексики. Визначено перелік зі 100 термінів, що підлягають вилученню з офіційного вжитку як такі, що можуть принижувати гідність.

Запровадження недискримінаційної термінології. Встановлено чіткі правила комунікації щодо людей з інвалідністю, ветеранів, батьків із дітьми та інших соціальних груп.

Уніфікацію офіційної комунікації. Затверджена термінологія стане обов’язковою для діловодства, правничої та наукової сфер.

Впровадження стандарту безбар’єрної мови розглядається як черговий крок до формування середовища, у якому кожна людина почуватиметься повноцінною частиною суспільства, а повага до гідності починатиметься з коректного слова.

👉 Також нагадаємо, що керівництво Луганської області взяло участь у засіданні Ради безбар’єрності, під час якого обговорили реалізацію державної політики безбар’єрності у 2026 році.

