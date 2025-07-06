Відлупцювали по голові працівника ТЦК на Рівненщині

У Рівненській області військовослужбовець територіального центру комплектування отримав тілесні ушкодження під час перевірки документів у місцевих жителів. Про це 6 липня повідомив Рівненський обласний ТЦК і СП.

Інцидент стався напередодні близько 13:00 у селі Орлівка на вулиці Дружби. За офіційною інформацією, група військових одного з ТЦК області проводила оповіщення громадян. Під час перевірки документів між військовими та кількома цивільними виник конфлікт, у ході якого один із солдатів дістав удар по голові предметом, схожим на дерев’яну дошку.

Після нападу на місце події викликали поліцію. Постраждалого військовослужбовця доправили до лікарні в Сарнах для надання медичної допомоги.

📢 «Правоохоронні органи вже зареєстрували кримінальне провадження за частиною 2 статті 350 Кримінального кодексу України», — зазначили у повідомленні.

☝️ Згодом з офіційної публікації ТЦК зникла згадка про те, що удар було завдано саме дошкою. Однак факт тілесних ушкоджень та госпіталізації військового залишається підтвердженим.

📌 Нагадаємо, раніше подібний інцидент стався у селищі Безлюдівка Харківського району, де подружжя вчинило спротив представникам ТЦК та поліцейському.

👉 Також раніше стало відомо, що вранці 6 липня російські війська завдали повітряного удару безпілотниками по місту Кременчук у Полтавській області. Ворожий дрон влучив у будівлю районного ТЦК та СП.