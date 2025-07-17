Верховна Рада призначила Шмигаля очільником Міноборони

Верховна Рада на пленарному засіданні 17 липня підтримала кандидатуру Дениса Шмигаля на посаду міністра оборони України. Про це стало відомо під час пленарного засідання парламенту у четвер, 17 липня. Також про призначення нового Міністра оборони України повідомив народний обранець Ярослав Железняк у своєму Телеграм-каналі.

✅ За відповідне рішення проголосували 276 народних депутатів, ❌троє були проти, десятеро утримались, ще 25 — не голосували.

Шмигаль змінив на посаді Рустема Умєрова, який очолював Міноборони з 6 вересня 2023 року після Олексія Резнікова.

Шостий президент України Володимир Зеленський раніше повідомив, що відтепер через Міноборони координуватимуть також стратегічні галузі промисловості. Герман Сметанін, який очолював Мінстратегпром, повернеться на посаду керівника «Укроборонпрому».

☝️ Нагадаємо, цього ж дня Верховна Рада обрала Юлію Свириденко прем’єр-міністром України — її підтримали 262 депутати. Вона стала другою жінкою в історії незалежної України, яка очолила уряд, і першою за останні 15 років (після Юлії Тимошенко).

✔️ Після цього Рада затвердила склад нового Кабміну.

Міністрів оборони та закордонних справ, як передбачено законом, призначає парламент за поданням президента. МЗС очолив Андрій Сибіга, який залишився на посаді після переформатування уряду.