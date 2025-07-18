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Ранковий удар по Чугуєву: сотні квартир пошкоджені, є поранені

Денис Молотов
Денис Молотов
Ранковий удар по Чугуєву: сотні квартир пошкоджені, є поранені

У ніч на 18 липня, близько 04:40, російські окупанти завдали чергового удару по житловому мікрорайону міста Чугуїв Харківської області. Про це у Facebook повідомила голова міста Галина Мінаєва. Було зазначено, що внаслідок обстрілу постраждали четверо мешканців, які вже отримують необхідну медичну допомогу.

📢 «Близько 04.40 ворог завдав удару по одному з жилих мікрорайонів міста. Цього разу є четверо поранених, яким вже надається медична допомога», – зазначила мер.

За словами очільниці міста, атаковано було один із найбільших житлових районів Чугуєва. У результаті вибухів пошкоджено понад 300 квартир у дев’яти багатоповерхових будинках. Ворог також пошкодив об’єкти соціальної інфраструктури — будівлі ліцею, амбулаторії сімейного лікаря та поштового відділення.

📢 «Профільні служби оперативно виїхали на місце події для ліквідації наслідків атаки. З самого ранку тривають роботи з відновлення», — зазначила Мінаєва.

На території району працюють всі комунальні служби міста. Працівники комунального житлово-ремонтного підприємства (КЖРЕП) доставили необхідні будівельні матеріали, спільно з водоканалом та іншими комунальними службами замінюють вибиті вікна, прибирають уламки, збирають та вивозять бите скло та габаритне сміття. Мер подякувала комунальникам за оперативність та злагоджену роботу у складних умовах.

☝️ Нагадаємо, що це не перший випадок обстрілів Чугуєва цього місяця. В ніч на 11 липня російські війська вже завдавали удару по місту, внаслідок чого були поранені люди і завдано значних руйнувань у житлових районах.

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