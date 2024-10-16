У Підмосков’ї невідомий застрелив офіцера збройних сил росії, який лише тиждень тому повернувся додому з війни проти України. Про цей інцидент повідомляють чисельні російські ЗМІ та соцмережі в середу, 16 жовтня.

Згідно з інформацією, військовослужбовця-окупанта було вбито цього ранку в селі Меленки, розташованому в Сонячногірському районі Московської області. Невідомий щонайменше тричі вистрілив у вікно автомобіля, в якому перебував місцевий житель, 44-річний микита К. Від отриманих поранень російський загарбник загинув на місці, і автомобіль, втративши керування, в’їхав у паркан одного з будинків.

За даними російських Telegram-каналів, нападник очікував на офіцера зс рф біля в’їзду до населеного пункту у підмосков’ї. Як тільки він побачив автомобіль жертви, відкрив вогонь з пістолета, випустивши вісім куль калібру дев’ять міліметрів.

Основна версія слідства полягає в тому, що ліквідатори теж пересувались на автомобілі. Цю теорію підтверджують сліди від куль на водійському склі, а також те, що під час стрілянини автомобіль рухався.

Наразі на місці події працюють експерти, проводиться слідство. Порушено кримінальну справу за фактом вбивства та незаконного обігу зброї.

👉 Нагадаємо, раніше на росії було вбито валерія ханіна, колишнього заступника начальника Казанського танкового училища.

📌 Також раніше було повідомлено, що на росії жителі москви повідомили через соцмережі про серію потужних вибухів, що пролунали у ворожій столиці. Внаслідок цих вибухів сталася масштабна пожежа поблизу московського вищого загальновійськового командного училища.