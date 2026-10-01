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Трамп заявив про потужні боєприпаси, для використання яких Україні нібито бракує техніки

Денис Молотов
Денис Молотов
Трамп заявив про потужні боєприпаси, для використання яких Україні нібито бракує техніки
Фото ілюстративне: 47-й президент США Дональд Трамп.

Президент США Дональд Трамп заявив, що В.О. Зеленський не взяв би певні американські боєприпаси, оскільки Україна нібито не має необхідних літаків та обладнання для їх застосування. Про це американський президент сказав в інтерв’ю TIME, записаному в Білому домі 28 вересня та оприлюдненому 1 жовтня.

📢 «Є боєприпаси, які президент Зеленський не взяв би, але це дуже потужні боєприпаси», — сказав глава Білого дому.

Пояснюючи свою заяву, Трамп послався на відсутність в української сторони авіації та іншої техніки, потрібної саме для такого озброєння. Водночас він не назвав типу боєприпасів, їхніх характеристик або платформ, із яких їх можна застосовувати.

У якому контексті Трамп говорив про боєприпаси

Заява пролунала під час обговорення американських військових запасів. Журналісти запитали президента про повідомлення щодо нестачі боєприпасів та витрат на їх поповнення.

Трамп визнав, що запаси окремих видів боєприпасів менші, ніж інших, але загалом позитивно оцінив забезпечення американських збройних сил. За його словами, США протягом останніх шести місяців активно поповнювали арсенали, а оборонні виробники нарощують потужності.

При цьому в оприлюдненій стенограмі президент США не повідомляє про відхилення конкретного українського запиту на постачання згаданих боєприпасів. Він також не уточнює, чи пропонував Вашингтон їх Києву та коли це питання могло обговорюватися.

Що Трамп заявляв про удари по російських НПЗ

Окремо американський президент пов’язував проблеми на ринку дизельного пального з українськими ударами по нафтопереробних заводах росії.

📢 «Велика проблема полягає в тому, що нафтопереробні заводи в росії вибухають», — заявив Трамп.

Він також розповів, що просив Зеленського «пригальмувати» такі удари. За версією Трампа, український президент відповів, що, ймовірно, так і зробить. Цю відповідь глава Білого дому навів у власному переказі. Як зазначало Радіо Свобода, на момент публікації повідомлення українська сторона цієї заяви не коментувала.

Раніше, 22 вересня, виступаючи на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку, Трамп заявив, що США працюють із керівництвом України та росії над припиненням війни. Він висловив сподівання, що домовленості вдасться досягти швидко.

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