На росії заявляють про атаку на москву: пожежа поблизу командного училища

На росії жителі москви повідомили через соцмережі про серію потужних вибухів, що пролунали у ворожій столиці. Внаслідок цих вибухів сталася масштабна пожежа поблизу московського вищого загальновійськового командного училища. Про це інформує Телеграм-канал SOTA та інші російські ЗМІ у неділю, 6 жовтня.

📢 «У Кузьминках – пожежа, ймовірно, після атаки безпілотника на московське вища загальновійськове командне училище. Поруч розташовуються стрільбища та автомобільна заправка», – зазначається в повідомленні.

На відео, яке розповсюдили в мережі, видно великий стовп густого диму, що підійматися над місцем інциденту. Представники міноборони на росії поки не надали офіційних коментарів щодо події.

Московське вище військове командне училище (МВВКУ) є важливим навчальним закладом, що готує офіцерів для Сухопутних військ з вищою військовою освітою. Зазначене училище розташоване приблизно за 570 км від кордону з Україною.

👉 Нагадаємо, що 3 жовтня російські офіційні джерела повідомили про атаку 113 безпілотників, традиційно звинувативши у цьому Україну. А 4 жовтня на росії одночасно спалахнули дві нафтобази – у Воронезькій та Пермській областях, де пожежі охопили ємності з паливом. За словами міноборони рф, причиною інциденту стали атаки безпілотних літальних апаратів (БпЛА) та уламки.

📌 Також раніше було повідомлено, що в Алтайському краї сталося руйнування чергової дамби, що призвело до знищення дороги, яка з’єднувала дві частини одного села. Цю інформацію підтвердив голова адміністрації Шелаболихінського району.