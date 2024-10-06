Неділя, 6 Жовтня, 2024
14.9 C
Kyiv
ГОЛОВНАНОВИНИПОДІЇНа росії заявляють про атаку на москву: пожежа поблизу командного училища
ПОДІЇ

На росії заявляють про атаку на москву: пожежа поблизу командного училища

Денис Молотов
Денис Молотов
На росії заявляють про атаку на москву: пожежа поблизу командного училища

На росії жителі москви повідомили через соцмережі про серію потужних вибухів, що пролунали у ворожій столиці. Внаслідок цих вибухів сталася масштабна пожежа поблизу московського вищого загальновійськового командного училища. Про це інформує Телеграм-канал SOTA та інші російські ЗМІ у неділю, 6 жовтня.

📢 «У Кузьминках – пожежа, ймовірно, після атаки безпілотника на московське вища загальновійськове командне училище. Поруч розташовуються стрільбища та автомобільна заправка», – зазначається в повідомленні.

На відео, яке розповсюдили в мережі, видно великий стовп густого диму, що підійматися над місцем інциденту. Представники міноборони на росії поки не надали офіційних коментарів щодо події.

Московське вище військове командне училище (МВВКУ) є важливим навчальним закладом, що готує офіцерів для Сухопутних військ з вищою військовою освітою. Зазначене училище розташоване приблизно за 570 км від кордону з Україною.

👉 Нагадаємо, що 3 жовтня російські офіційні джерела повідомили про атаку 113 безпілотників, традиційно звинувативши у цьому Україну. А 4 жовтня на росії одночасно спалахнули дві нафтобази – у Воронезькій та Пермській областях, де пожежі охопили ємності з паливом. За словами міноборони рф, причиною інциденту стали атаки безпілотних літальних апаратів (БпЛА) та уламки.

📌 Також раніше було повідомлено, що в Алтайському краї сталося руйнування чергової дамби, що призвело до знищення дороги, яка з’єднувала дві частини одного села. Цю інформацію підтвердив голова адміністрації Шелаболихінського району.

Попередня стаття
росіяни здійснили атаку на Одещину за допомогою БпЛА та балістичних ракет
Наступна стаття
Засуджено російського інформатора за шпигунство під Покровськом та Краматорськом
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

СТРІЧКА НОВИН

На фронті відбулося 99 боєзіткнень: найгарячіше на Покровському, Лиманському, та Курахівському напрямках – Генштаб

ПОДІЇ

Фейк: Україна готується застосувати хімічну та бактеріологічну зброю для зараження водойм Херсонщини

СТОПФЕЙК

Обстріл Краматорська: росіяни поцілили по пожежній частині – ДСНС

ВІЙНА

Росіяни продовжують атаки з безпілотників по людях на Херсонщині

ВІЙНА

Засуджено російського інформатора за шпигунство під Покровськом та Краматорськом

КРИМІНАЛ

росіяни здійснили атаку на Одещину за допомогою БпЛА та балістичних ракет

ВІЙНА

На фронті за добу сталося 169 боєзіткнень, найбільше на Покровському та Курахівському напрямках – Генштаб

ПОДІЇ

На фронті відбулось 147 бойових зіткнень: ворог найбільше атакує на Покровському та Курахівському напрямках – Генштаб

ПОДІЇ

Прикордонники знову спіймали втікачів з України

НОВИНИ

У Херсоні росіяни скинули вибухівку з безпілотника на людей

ВІЙНА
Завантажити більше

НОВИНИ

Завантажити більше
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ПАРТНЕРИ

client-image
ЛЖСІ_логотип

ВАЖЛИВО

ПОДІЇ

КАТЕГОРІЇ

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ