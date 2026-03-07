ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОДІЇ
Важливу систем ПРО США упошкоджено під час іранської атаки

Денис Молотов
Важливу систему ПРО США пошкоджено під час іранської атаки
Ілюстративне фото з відкритих джерел: радар AN/TPY-2, що використовується у складі системи THAAD.

Іран знищив американський радар протиракетної оборони (ПРО) вартістю близько 300 мільйонів доларів, який відігравав ключову роль у системі захисту США в регіоні Перської затоки. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на американського чиновника.

Йдеться про радар AN/TPY-2, що використовується у складі системи THAAD.

За даними джерела, радар і пов’язане обладнання були знищені на авіабазі Муваффак Салті в Йорданії на початку війни. Пошкодження підтвердили супутникові знімки.

Аналітики Фонду захисту демократій зафіксували щонайменше два іранські удари по території Йорданії — 28 лютого та 3 березня.

Обидві атаки були перехоплені, однак удар по радару міг стати одним із найуспішніших для Ірану.

Експерт Том Карако з Центру стратегічних та міжнародних досліджень зазначив, що США мають лише вісім батарей THAAD у світі. Вони розміщені, зокрема, у Південній Кореї та на острові Гуам.

За його словами:
  • одна батарея THAAD коштує близько 1 млрд доларів,
  • радар AN/TPY-2 — приблизно 300 млн доларів.
Важливу систему ПРО США пошкоджено під час іранської атаки 01
Літак на авіабазі Муваффак Салті в Йорданії, 21 лютого. Фотограф: Planet Labs PBC/AP Photo

Аналітики попереджають, що системи протиповітряної та протиракетної оборони в регіоні працюють на межі можливостей через масовані атаки Ірану із застосуванням безпілотників і балістичних ракет.

Також існує ризик, що запаси сучасних ракет-перехоплювачів, зокрема для систем THAAD і Patriot, можуть швидко скоротитися.

На цьому тлі представники оборонних компаній Lockheed Martin та RTX Corporation провели зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Під час переговорів обговорювали можливості прискорення виробництва озброєння для поповнення військових запасів.

Раніше шостий президент України Володимир Зеленський повідомив, що США звернулися до України із проханням допомогти із захистом від дронів типу «шахед».

