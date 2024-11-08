Вартість продовольства на максимумі за 18 місяців – ООН

Світові ціни та вартість продовольства в жовтні досягли 18-місячного максимуму. Про це повідомила інформаційна агенція Reuters, посилаючись на Продовольчу та сільськогосподарську організацію ООН (ФАО) у п’ятницю, 8 листопада.

Індекс продовольчих цін, який відстежує зміни вартості основних товарів у Світі, у жовтні зріс до 127,4 пункту. Це на 2% вище, ніж аналогічні показники у вересні.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року, індекс піднявся на 5,5% та став найвищим з квітня 2023 року. Але зазначається, що він на 20,5% нижчий від рекорду березня 2022 року — часу початку повномасштабної війни росії проти України.

Зросли ціни на всі категорії, окрім м’яса, а особливо на олії, де подорожчання склало понад 7% у порівнянні з вереснем через побоювання щодо виробництва пальмової олії.

Загальне зростання індексу продовжилося з вересня, коли через зростання цін на цукор він досягнув рівня липня 2023 року.

Ціни на цукор піднялися на 2,6% у жовтні через нестабільні прогнози та побоювання через перспективи виробництва в Бразилії на 2024/25 рік.

Зернові також додали 0,8% у порівнянні з вереснем. Ціни на пшеницю зросли через занепокоєння щодо умов посіву у Північній півкулі та введення росією неофіційної нижньої межі експортних цін. Кукурудза також подорожчала.

Ціни на м’ясо, навпаки, знизилися на 0,3% — найбільше впали ціни на свинину та м’ясо птиці. Тоді як яловичина подорожчала завдяки зростанню міжнародного попиту.

У своєму окремому звіті щодо зернових ФАО знизила прогноз світового виробництва зернових у 2024 році до 2,848 млрд метричних тонн з попередньо прогнозованих 2,853 млрд. Це становить на 0,4% менше порівняно з минулим роком, але цей показник залишається другим за величиною в історії.

📊 Національний банк України, своєю чергою, нещодавно переглянув макроекономічні прогнози на поточний і наступні роки. Було збільшено прогноз інфляції на 1,2% і 0,3% відповідно, до 9,7% та 6,9%. За прогнозами, лише у 2026 році інфляція може наблизитися до цільового рівня в 5%.

☝️ Нагадаємо, раніше було повідомлено, що українцям дозволять витрачати кошти, нараховані в межах програми зимової «підтримки» (в народі – тисячу Зеленського), на ліки та медичні товари українського виробництва.