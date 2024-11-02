Субота, 2 Листопада, 2024
7.1 C
Kyiv
ГОЛОВНАНОВИНИЕКОНОМІКАУкраїнцям дозволять витрачати «тисячу Зеленського» на ліки
ЕКОНОМІКАСУСПІЛЬСТВО

Українцям дозволять витрачати «тисячу Зеленського» на ліки

Денис Молотов
Денис Молотов
Українцям дозволять витрачати «тисячу Зеленського» на ліки
"Тисяча Зеленського"

Українцям дозволять витрачати кошти, нараховані в межах програми зимової «підтримки» (в народі – тисячу Зеленського), на ліки та медичні товари українського виробництва. Про це повідомили в Міністерстві економіки у суботу, 2 листопада.

📢 «1000 грн єПідтримки надійде українцям на картку “Національного кешбеку”. Це зекономить час і ресурс, адже система “Національного кешбеку” вже побудована і пройшла всі випробування. Люди отримали перші виплати кешбеку та навіть почали його витрачати. …Ми хочемо доповнити перелік, на які може бути спрямована 1000 грн єПідтримки, на придбання ліків та медичних виробів українського виробництва», – зазначила міністр економіки Юлія Свириденко.

Як уточнила Свириденко, до програми “Національний кешбек” приєдналися вже понад 50 фармацевтичних виробників та близько 250 торгових точок. Там можна буде витрачати кошти на придбання ліків та медичних товарів. У рамках минулих програм “еПідтримки” та виплат у розмірі 6500 грн у 2021–2022 роках громадяни витратили на медикаменти понад 500 млн грн.

Міністерка наголосила, що програма охопить усіх українців. Кошти розраховані на громадян, включаючи дітей, пенсіонерів, внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та жителів зон з високим рівнем військової небезпеки.

👉 Шостий президент України Володимир Зеленський оголосив, що з 1 грудня в Україні запрацює нова програма підтримки громадян. За нею кожен українець отримає одну тисячу гривень.

💳 Зеленський уточнив, що ці кошти можна буде витрачати на оплату українських товарів та послуг. Можливо включно з комунальними послугами, електроенергією, а також на придбання квитків та ліків. Крім того, він доручив включити до переліку можливих витрат українські книги та культурні послуги.

☝️ Також нагадаємо, що перший заступник міністра економіки Олексій Соболев під час ефіру телемарафону «єдині новини» поділився подробицями щодо отримання тисячі гривень

Попередня стаття
Пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури на Київщині
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

СТРІЧКА НОВИН

Україна отримала від Австралії плануючі авіаційні бомби JDAM-ER

ВІЙНА

Пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури на Київщині

ВІЙНА

Понад 200 перевізників відключено від системи «Шлях» через втечу чоловіків з України

СУСПІЛЬСТВО

На фронті відбулось 107 боєзіткнень, найгарячіше на Курахівському напрямку – Генштаб

ПОДІЇ

Колишні депутатки Лисичанської міськради керували окупаційним «тервиборчкомом» на Луганщині

КРИМІНАЛ

Двоє хокеїстів не повернулись в Україну після ігор в Європі

СПОРТ

Удар по Херсонщині: росіяни вбили жінку, поранено троїх дітей

ВІЙНА

Чим озброює росія північнокорейських військових повідомили в ГУР

ВІЙНА

Наслідки повітряної атаки російських дронів на Київ – КМВА

ВАЖЛИВО

Україна веде інформаційно-психологічну кампанію проти солдатів з КНДР – ЗМІ

ПОДІЇ
Завантажити більше
- Реклама-

НОВИНИ

Завантажити більше
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ПАРТНЕРИ

client-image
ЛЖСІ_логотип

ВАЖЛИВО

ПОДІЇ

КАТЕГОРІЇ

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ