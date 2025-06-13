В Україну повернули ще 1200 тіл загиблих захисників

В Україну повернули тіла ще 1200 загиблих, яких, за заявами російської сторони, було ідентифіковано як громадян України, включно з військовослужбовцями. Про це у п’ятницю, 13 червня, офіційно повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

📢 У повідомленні наголошується: «За твердженням російської сторони, тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям. Репатріація відбулася згідно з домовленостями у Стамбулі».

🙏 Штаб подякував українським відомствам, які були залучені до процесу повернення. А також Міжнародному комітету Червоного Хреста за активну участь у сприянні репатріації тіл загиблих.

🧬 Згідно з процедурою, співробітники слідчих органів та експертні установи МВС невідкладно розпочнуть комплекс експертиз, необхідних для ідентифікації тіл, після чого буде встановлено остаточні дані щодо загиблих.

Репатріація відбулася в межах реалізації домовленостей, досягнутих під час другого раунду переговорів у Стамбулі. Українська і російська делегації погодилися на обмін військовополоненими за принципом «всіх на всіх» у двох категоріях, а також обмін тілами загиблих — до 6000 людей.

1 з 4

📌 Нагадаємо, лише 11 червня в Україну було повернуто тіла 1212 полеглих захисників.

✅ Також проведено три обміни військовополоненими, що стало частиною загального гуманітарного процесу між сторонами. Точна кількість українських бійців, які вже повернулись з полону, залишається засекреченою з міркувань безпеки. Після повернення всі військові отримають необхідну підтримку: відновлення документів, виплати грошового забезпечення за час у полоні, одноразову допомогу, а також проходження повного курсу медичної та психологічної реабілітації.