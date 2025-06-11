Середа, 11 Червня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

В Україну повернули тіла 1212 загиблих військових

Денис Молотов
Денис Молотов
В Україну повернули тіла 1212 загиблих військових

У середу, 11 червня, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив про повернення до України тіл 1212 загиблих захисників.

📢 «З числа повернених “на щиті” оборонців — полеглі військовослужбовці, які загинули під час бойових дій на Курщині, Харківщині, Луганщині, Донеччині, у Запорізькій та Херсонській областях», — зазначено в офіційному повідомленні штабу.

🔻 Операція з повернення тіл була проведена за участі Служби безпеки України, Збройних сил, МВС, Офісу омбудсмена, ДСНС, Секретаріату Уповноваженого з питань зниклих безвісти за особливих обставин та інших підрозділів сектору безпеки й оборони.

📢 «Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих», — додали у штабі.

Координаційний штаб також висловив подяку Міжнародному комітету Червоного Хреста за сприяння у гуманітарному процесі повернення тіл.

💢 Нагадаємо, що за підсумками другого раунду переговорів у Стамбулі українська та російська сторони досягли домовленостей щодо обміну полоненими. Операцію буде реалізовано за формулою «всіх на всіх» у двох категоріях. Також відбулись домовленості щодо обміну до 6000 тіл загиблих військових.

✳️ Раніше цього тижня вже відбулися два обміни військовополоненими. Точна кількість українських бійців, які вже повернулись з полону, залишається засекреченою з міркувань безпеки. Після повернення всі військові отримають необхідну підтримку: відновлення документів, виплати грошового забезпечення за час у полоні, одноразову допомогу, а також проходження повного курсу медичної та психологічної реабілітації.

- Реклама-

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

- Реклама-

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

СТРІЧКА НОВИН

Заочно засуджено двох пособників окупантів на Луганщині

КРИМІНАЛ

В США по всьому Техасу задіяно нацгвардію через протести

ПОДІЇ

Росіяни вдарили по енергетичному об’єкту на Херсонщині

ВАЖЛИВО

Генштаб: майже половина боїв на фронті – на двох напрямках 11 червня 2025

ВІЙНА

Складно, трудомістко, але критично необхідно: як Україна підтримує техніку для фронту

ПОДІЇ

Одещина знову під атакою: російські дрони пошкодили будинки

ВІЙНА

Трамп пропонує саджати в тюрму за спалення прапора США

ПОЛІТИКА

Ворог не може прорватися на Дніпропетровщину, хоча намагається – Волошин

КОРДОН

В США вже передали Трампу план удару по Ірану

ПОЛІТИКА

Рада церков назвала росію варварами після удару по Софії Київській

ВІЙНА
Завантажити більше
- Реклама-

ВАЖЛИВО

- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"