В Україну повернули тіла 1212 загиблих військових

У середу, 11 червня, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив про повернення до України тіл 1212 загиблих захисників.

📢 «З числа повернених “на щиті” оборонців — полеглі військовослужбовці, які загинули під час бойових дій на Курщині, Харківщині, Луганщині, Донеччині, у Запорізькій та Херсонській областях», — зазначено в офіційному повідомленні штабу.

🔻 Операція з повернення тіл була проведена за участі Служби безпеки України, Збройних сил, МВС, Офісу омбудсмена, ДСНС, Секретаріату Уповноваженого з питань зниклих безвісти за особливих обставин та інших підрозділів сектору безпеки й оборони.

📢 «Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих», — додали у штабі.

Координаційний штаб також висловив подяку Міжнародному комітету Червоного Хреста за сприяння у гуманітарному процесі повернення тіл.

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💢 Нагадаємо, що за підсумками другого раунду переговорів у Стамбулі українська та російська сторони досягли домовленостей щодо обміну полоненими. Операцію буде реалізовано за формулою «всіх на всіх» у двох категоріях. Також відбулись домовленості щодо обміну до 6000 тіл загиблих військових.

✳️ Раніше цього тижня вже відбулися два обміни військовополоненими. Точна кількість українських бійців, які вже повернулись з полону, залишається засекреченою з міркувань безпеки. Після повернення всі військові отримають необхідну підтримку: відновлення документів, виплати грошового забезпечення за час у полоні, одноразову допомогу, а також проходження повного курсу медичної та психологічної реабілітації.