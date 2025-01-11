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В Україні планують продовжити дію воєнного стану та мобілізацію

Денис Молотов
Денис Молотов
В Україні планують продовжити дію воєнного стану та мобілізацію

В Україні воєнний стан та загальну мобілізацію планують продовжити ще на три місяці. Верховна Рада готується до голосування за відповідні законопроєкти з початку наступного тижня. Таку інформацію оприлюднив народний депутат від партії «Голос» Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

📢 «На початку наступного тижня очікуємо голосування про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів», — зазначив парламентар.

Згідно з новим анонсом, воєнний стан та мобілізацію планують продовжити до 9 травня 2025 року.

Шостий президент України має внести до парламенту два відповідні законопроєкти для затвердження своїх указів. За словами Железняка, найімовірніше це станеться в понеділок.

Після цього, законопроєкти розгляне профільний комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Після схвалення, їх буде винесено на голосування в сесійній залі. Для остаточного затвердження указів президента необхідно буде підписати ухвалені законопроєкти.

Це вже чотирнадцятий раз, коли в Україні ухвалюється рішення про продовження режиму воєнного стану та мобілізації.

☝️ Нагадаємо, востаннє дію воєнного стану та мобілізації продовжували до 7 лютого 2025 року. Україна вперше запровадила воєнний стан 24 лютого 2022 року після початку повномасштабної агресії росії.

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