В Україні Кабмін запровадив посилення військового обліку

Кабінет Міністрів України запровадив суттєві зміни для підвищення ефективності й посилення військового обліку. Також контролю за дотриманням законодавства та посилення відстеження його порушень. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров у понеділок, 28 жовтня.

📢 «Україна продовжує цифровізацію оборонної сфери, роблячи процес призову на службу в армію більш справедливим та ефективним. Кабінет міністрів затвердив важливі зміни для посилення військового обліку та відстеження порушення законодавства», — зазначив Умєров.

Він підкреслив, що тепер нова система забезпечить швидкий обмін інформацією між територіальними центрами комплектування, Службою безпеки України, розвідувальними органами та Нацполіцією через електронну систему. Завдяки цьому правоохоронні органи зможуть оперативно отримувати дані про порушників для їх подальшої доставки в ТЦК чи інші відповідні установи.

За словами голови Міноборони, запроваджені зміни не лише покращать військовий облік, але й підсилять обороноздатність країни, роблячи армію більш потужною та підзвітною, а військовий облік – більше прозорим..

📌 Раніше Умєров повідомив, що у 2024 році в Україні мобілізаційні показники зросли втричі.

☝️ Нагадаємо, шостий президент України Володимир Зеленський звернувся до Верховної Ради з пропозицією продовжити термін дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів. Відповідні законопроєкти під номерами №12151 та №12152 були оприлюднені у понеділок, 28 жовтня.