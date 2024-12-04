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В Раді провалили законопроєкт про тиск на журналістів – ЦПК

Денис Молотов
Денис Молотов
В Раді провалили законопроєкт про тиск на журналістів – ЦПК

Верховна Рада України не змогла ухвалити законопроєкт №10242 щодо тиску на журналістів, який викликав значний резонанс як серед журналістів, так й серед правозахисників. Про це повідомляє Центр протидії корупції (ЦПК) у середу, 4 грудня.

За законопроєкт проголосували 213 народних депутатів, однак цього виявилося недостатньо для його прийняття. Водночас 229 парламентарів підтримали рішення відправити документ на повторне друге читання.

Спікер парламенту Руслан Стефанчук запросив до себе керівників фракцій для обговорення подальшої долі цього законопроєкту.

У ЦПК заявили, що нинішня ситуація є «проміжною невеличкою перемогою, але ще не виграна битва».

📢 У повідомленні організації йдеться: «Сподіваємось, що бажання ламати через коліно і знову протягувати цю шкідливу ідею більше не буде».

Раніше представники Українського Медіаруху, а також медійні та правозахисні організації закликали парламентарів не підтримувати законопроєкт №10242 у його чинній редакції. На їхню думку, документ «несе суттєві загрози для свободи слова, діяльності журналістів, захисту журналістських джерел та викривачів корупції в Україні».

☝️ Нагадаємо, цей законопроєкт, зареєстрований у Верховній Раді 9 листопада 2023 року, передбачає «внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення кримінальної відповідальності за несанкціоноване втручання, збут або розповсюдження інформації, що оброблюється в публічних електронних реєстрах та посилення кримінальної відповідальності під час дії воєнного стану за кримінальні правопорушення у сфері використання інформаційно-комунікаційних систем».

📌 Додамо, що за час повномасштабного вторгнення, росія скоїла 762 злочини проти журналістів і медіа в Україні.

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