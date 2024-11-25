Російські злочини проти журналістів в Україні: 762 випадки за майже три роки війни

За два роки й дев’ять місяців від початку повномасштабного вторгнення, росія здійснила 762 злочини проти журналістів та медіа на території України. Про це повідомляє Інститут масової інформації (ІМІ) на основі власного Моніторингу російських злочинів проти журналістів та медіа.

До загальної кількості злочинів цього місяця ІМІ додає дані про 329 українських медіа, які припинили діяльність через російську агресію. З них лише 52 медіа вдалося відновити свою роботу.

У жовтні-листопаді 2024 року ІМІ зафіксував п’ять нових злочинів проти журналістів і медіа. Серед них:

обстріли телевеж;

юридичний тиск;

закриття медіа внаслідок російської агресії.

Так, російські дрони пошкодили телевежу у Лозовій Харківської області, що спричинило перебої в національному мовленні. У Дніпрі припинив мовлення медіахолдинг Відкритий: власники вирішили відновити діяльність лише після перемоги України у війні.

Втрати серед журналістів

Жовтень також приніс звістку про загибель телеоператора з Маріуполя, військовослужбовця Олексія Андрєєва. Він зник безвісти ще 29 листопада 2023 року поблизу села Богданівка Бахмутського району. Поховали його 2 листопада 2024 року в Чернівцях.

Загалом, із початку повномасштабної війни на території України загинули 132 митці та 93 медійники.

Атаки на свободу слова

Російські суди продовжують переслідування журналістів. Зокрема, заочно заарештовано журналіста румунського видання HotNews Мірчу Барбу за нібито незаконний перетин кордону рф та зйомки в Курській області.

Кіберзлочини теж залишаються актуальними:

російське хакерське угруповання атакувало сайт Детектор медіа;

запорізький портал inform.zp.ua зазнав кібератаки, пов’язаної з висвітленням злочинів російської армії.

З 2014 року щонайменше 112 українських журналістів побували в російському полоні. Міністерство культури України наголошує, що «систематичні злочини проти журналістів і медіа, вчинені Росією, становлять серйозну загрозу для свободи слова та інформаційної безпеки, підривають демократичні цінності та права людини».