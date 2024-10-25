П’ятниця, 25 Жовтня, 2024
9.9 C
Kyiv
ГОЛОВНАНОВИНИПОЛІТИКАВ ООН дали пояснення чому генсек Гутерреш перебував у путіна в Казані
ПОЛІТИКА

В ООН дали пояснення чому генсек Гутерреш перебував у путіна в Казані

Денис Молотов
Денис Молотов
В ООН дали пояснення чому генсек Гутерреш перебував у путіна в Казані

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш провів День ООН у Казані разом із російським диктатором володимиром путіним. Саме 24 жовтня був запланований саміт БРІКС. Про це повідомив заступник речника генсека ООН Фархан Гак, інформує Укрінформ у п’ятницю, 25 жовтня.

📢 «Тут, звичайно, дати проведення саміту БРІКС такі, якими вони є… І він (Гутерреш, – ред.), як і завжди, вирішив відвідати саміт БРІКС», – зазначив Гак, пояснюючи, чому Гутерреш обрав провести День ООН у компанії російського міжнародно розшукуваного злочинця.

На питання, чи звернеться генсек до путіна з проханням припинити військову агресію проти України, Гак відповів:

📢 «Ви, напевно, бачили, що він сказав на саміті БРІКС, зокрема, про Україну. І це погляди, яких він дотримується протягом досить тривалого часу – про необхідність дотримання Статуту ООН, міжнародного гуманітарного права і резолюцій ООН».

У четвер Гутерреш виступив на саміті БРІКС та згодом провів двосторонню зустріч з путіним. Під час промови в Казані він наголосив на необхідності досягнення миру в Україні на засадах Статуту ООН.

Міністерство закордонних справ України висловило критичне ставлення до поїздки Гутерреша на саміт БРІКС на росію. Насамперед це може завдати шкоди репутації ООН.

Нагадаємо, що раніше Антоніу Гутерреш пропустив Глобальний саміт миру, який Україна організувала у червні у Швейцарії.

Шостий президент України Володимир Зеленський також прокоментував цей візит, зазначивши: «сьогодні День оон в усьому Світі, а не десь у казані».

Попередня стаття
Російський диктатор путін підтвердив наявність військ КНДР на росії
Наступна стаття
План перемоги Зеленського Одеса підтримала першою, колективно та одноголосно – Кіпер
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

СТРІЧКА НОВИН

15 років тюрми отримали п’ятеро зрадників, які воювали проти ЗСУ

КРИМІНАЛ

На росії центральний банк рекордно підняв ключову ставку

ЕКОНОМІКА

Живі «трупи» повинні йти до ТЦК: скандал у Харкові розслідують

СУСПІЛЬСТВО

Росіяни атакують з дрона людей на Херсонщині: вбито чоловіка, поранено жінку з дитиною

ВІЙНА

На фронті кількість бойових зіткнень зросла до 125: де найгарячіше

ПОДІЇ

Генеральному секретарю ООН Гутеррішу відмовлено у візиті до Києва – ЗМІ

ПОЛІТИКА

План перемоги Зеленського Одеса підтримала першою, колективно та одноголосно – Кіпер

ПОЛІТИКА

Фейк: Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша внесли до бази «Миротворець»

СТОПФЕЙК

Магучіх – офіційно світова рекордсменка зі стрибків у висоту

СПОРТ

Загинуло багато тварин під час пожежі притулку в Запоріжжі

СУСПІЛЬСТВО
Завантажити більше
- Реклама-

НОВИНИ

Завантажити більше
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ПАРТНЕРИ

client-image
ЛЖСІ_логотип

ВАЖЛИВО

ПОДІЇ

КАТЕГОРІЇ

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ