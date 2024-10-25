В ООН дали пояснення чому генсек Гутерреш перебував у путіна в Казані

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш провів День ООН у Казані разом із російським диктатором володимиром путіним. Саме 24 жовтня був запланований саміт БРІКС. Про це повідомив заступник речника генсека ООН Фархан Гак, інформує Укрінформ у п’ятницю, 25 жовтня.

📢 «Тут, звичайно, дати проведення саміту БРІКС такі, якими вони є… І він (Гутерреш, – ред.), як і завжди, вирішив відвідати саміт БРІКС», – зазначив Гак, пояснюючи, чому Гутерреш обрав провести День ООН у компанії російського міжнародно розшукуваного злочинця.

На питання, чи звернеться генсек до путіна з проханням припинити військову агресію проти України, Гак відповів:

📢 «Ви, напевно, бачили, що він сказав на саміті БРІКС, зокрема, про Україну. І це погляди, яких він дотримується протягом досить тривалого часу – про необхідність дотримання Статуту ООН, міжнародного гуманітарного права і резолюцій ООН».

У четвер Гутерреш виступив на саміті БРІКС та згодом провів двосторонню зустріч з путіним. Під час промови в Казані він наголосив на необхідності досягнення миру в Україні на засадах Статуту ООН.

Міністерство закордонних справ України висловило критичне ставлення до поїздки Гутерреша на саміт БРІКС на росію. Насамперед це може завдати шкоди репутації ООН.

Нагадаємо, що раніше Антоніу Гутерреш пропустив Глобальний саміт миру, який Україна організувала у червні у Швейцарії.

Шостий президент України Володимир Зеленський також прокоментував цей візит, зазначивши: «сьогодні День оон в усьому Світі, а не десь у казані».