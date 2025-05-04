Авіакатастрофа в Каліфорнії: саморобний літак впав на житлові будинки

У місті Сімі-Веллі, що у Каліфорнії, сталася авіакатастрофа: саморобний літак впав на житлові будинки, спричинивши руйнування й пожежу. Про це в суботу, 3 травня, повідомляє телеканал ABC News.

На борту перебували дві людини — пілот та пасажир загинули на місці. Їх особи поки що не встановлено, тіла не ідентифіковані.

📢 «Люди, що знаходилися всередині будинків, не постраждали», — зазначають журналісти каналу.

Внаслідок падіння два житлові будинки зазнали часткового руйнування, виникла пожежа. До місця події було направлено 40 пожежників, які оперативно локалізували займання.

За даними Федерального управління цивільної авіації США (FAA), аварії зазнав одномоторний літак Van’s Aircraft RV-10. Він вилетів з аеродрому Вільяма Фокса в місті Ланкастер і мав приземлитися в аеропорту Камарільо — це приблизно за годину їзди від Лос-Анджелеса.

🔻 Тим часом у світі сталося ще кілька інцидентів з повітряними суднами. На південному заході Японії в море впав медичний гелікоптер — загинули троє людей.

☝️ Також надзвичайна подія сталася в аеропорту міста Денвер, штат Колорадо. Під час посадки загорівся пасажирський літак авіакомпанії American Airlines. На борту почалася паніка, людей терміново евакуювали.

📌 У суботу, 19 квітня, в американському штаті Небраска зазнав катастрофи невеликий літак. Як повідомив офіс шерифа округу Додж, унаслідок падіння загинули троє людей. За даними правоохоронців, літак прямував на південь від міста Фрімонт, коли раптом впав у річку Платт.