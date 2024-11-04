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СУСПІЛЬСТВО

В горах затримано чоловіків, які намагались втекти з України

Денис Молотов
Денис Молотов
В горах затримано чоловіків, які намагались втекти з України

Прикордонники Чопського загону виявили двох чоловіків із Донецької та Черкаської областей, які намагалися втекти з України шляхом нелегального перетину кордону зі Словаччиною, але загубилися в гірській місцевості. Чоловіків було затримано для притягнення до адміністративної відповідальності, повідомила пресслужба Держприкордонслужби (ДПСУ) у понеділок, 4 листопада.

Чоловіки розповіли, що вже чотири доби блукають у горах у пошуках виходу на кордон з іноземною державою.

Обидва зізналися, що планували втекти з України, здійснивши незаконний перетин кордону.

Під час опитування чоловіків біло з’ясовано, що познайомившись вони у соцмережах, де вивчали деталі щодо незаконного способу перетину державного кордону. Зійшовшись на спільному плані, вони вирішили обрати важкодоступну гірську ділянку, відверто сподіваючись уникнути зустрічі з прикордонниками.

Підготовка до маршруту була ретельною: чоловіки придбали відповідний туристичний одяг, антитепловізійні дощовики та проклали маршрут у мобільних додатках. Також вони запаслися провізією. Проте складність гірської місцевості та відсутність мобільного покриття на деяких ділянках стали для них несподіванкою. Після кількох днів у горах вони випадково вийшли на стежку поблизу відділу прикордонної служби “Стужиця”, де їх і виявили прикордонники.

☝️ Нагадаємо, на Закарпатті нещодавно затримали чоловіка, який також кілька днів блукав у горах, намагаючись незаконно перейти кордон з Румунією. Крім того, прикордонники Закарпаття затримали 16 чоловіків, які прагнули виїхати з України до Угорщини та Румунії. Усі затримані були українцями з різних регіонів України.

📌 Також раніше двоє чоловіків намагалися втекти з України шляхом нелегального перетину кордону з Польщею. Вони спробували перестрибнути паркан після того, як обіцяний «переправник» не з’явився на зустріч.

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